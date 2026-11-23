REDMAGIC 12 Pro è più potente, più sottile e con una batteria più grande, ma il nuovo raffreddamento a liquido non convince e il listino sale di 200 Euro.

REDMAGIC 12 Pro arriva a dodici mesi dal predecessore e ne conserva l'impostazione: un gaming phone senza compromessi sulle prestazioni, con tante funzioni per i videogiocatori e un design che non ha paura di farsi notare. Le novità principali sono il nuovo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, un display da 185 Hz, una batteria da 8.400 mAh in un corpo più sottile e leggero e la terza generazione del raffreddamento AquaCore, con un circuito a liquido ora doppio. A cambiare, purtroppo, è anche il prezzo: 899 Euro per la versione 12/256 GB, 999 Euro per la 16/512 GB e 1.199 euro per la 16 GB/1 TB, ovvero 200 Euro in più rispetto ai 699 Euro del REDMAGIC 11 Pro nel taglio d'ingresso. Un rincaro pesante, che arriva in un mercato in cui REDMAGIC 12 Pro è di fatto l'unico gaming phone di fascia alta rimasto. Come vedremo in questa recensione, la risposta è più potenza, ma anche qualche dubbio su quel raffreddamento a liquido che dovrebbe essere il fiore all'occhiello del progetto.

Caratteristiche tecniche del REDMAGIC 12 Pro Il cuore di REDMAGIC 12 Pro è lo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, un SoC a 2 nanometri con configurazione 2+4 di core Qualcomm Oryon, due dei quali prime fino a 5 GHz, abbinato a una GPU Adreno 850. A fare da spalla ci sono il RedCore R5, il chip proprietario per super risoluzione 2K e frame generation, e l'inedito G1, che gestisce il display a 185 Hz. REDMAGIC 12 Pro ha la solita scheda tecnica da flagship, ma qualche neo c'è Le configurazioni sono 12/256 GB, 16/512 GB e 16 GB/1 TB: manca il taglio da 24 GB di RAM che il predecessore offriva al vertice, un passo indietro che con il prezzo in salita si nota. REDMAGIC non comunica ufficialmente le tipologie di memorie, ma i nostri test confermano RAM di tipo LPDDR5T e spazio di archiviazione di tipo UFS 4.1 Pro: lo stesso - eccellente - livello del predecessore. Sul fronte della connettività troviamo Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC con Google Pay, GPS a doppia banda, trasmettitore a infrarossi, USB-C 3.2 Gen 2 e doppia SIM, mentre manca ancora il supporto alle eSIM, una lacuna che si fa sentire in questa fascia di prezzo. La dotazione di accessori di REDMAGIC 12 Pro Il vero passo indietro è un altro: sparisce il jack audio da 3.5 mm per le cuffie cablate, presente sul REDMAGIC 11 Pro e un vantaggio concreto su un telefono da gaming per chi punta a latenza zero. La resistenza agli elementi passa a una doppia certificazione IP68 e IP69, con la sola ventola classificata IPX8. Invariata rispetto al passato la dotazione di accessori inclusi nella confezione, ovvero un cavo USB-C e una cover rigida in silicone. Scheda tecnica REDMAGIC 12 Pro Dimensioni: 163.03 x 75.96 x 8.55 mm

163.03 x 75.96 x 8.55 mm Peso: 223 grammi

223 grammi Display: OLED BOE X11 da 6.85" Risoluzione 2688 x 1216 Refresh rate a 185 Hz Touch sampling rate a 500 Hz (istantaneo 5000 Hz) Luminosità di picco 5000 nit Aspect Ratio 20:9

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 GPU: Adreno 850

Adreno 850 RAM: 12/16 GB

12/16 GB Storage: 256/512 GB e 1 TB

256/512 GB e 1 TB Fotocamere posteriori: Principale Wide 50 MP, f/1.9 Grandangolare Ultra-Wide 50 MP, f/2.0

Fotocamera frontale: 16 MP sotto il display

Connettività Wi-Fi: Wi-Fi 7

Wi-Fi 7 Bluetooth: 6.0

6.0 Sensori: Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica, Prossimità, Impronta Digitale

Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica, Prossimità, Impronta Digitale Resistenza agli elementi: Certificazione IP68/P69 (ventola IPX8)

Certificazione IP68/P69 (ventola IPX8) Colori: Nightfreeze Subzero Skyfrost

Batteria: 8400 mAh

8400 mAh Prezzo: 12 GB RAM + 256 GB Storage | 899€ 16 GB RAM + 512 GB Storage | 999€ 16 GB RAM + 1 TB Storage | 1199€



Design REDMAGIC 12 Pro non stravolge l'identità della serie, che dalla generazione 8 si regge su una forma piatta e squadrata senza elementi in rilievo, zona fotocamere compresa. Stavolta gli angoli sono più morbidi e il corpo più snello: 163,03 x 75,96 x 8,55 mm per 223 grammi, contro i 163,8 x 76,5 x 8,9 mm e i 230 grammi del predecessore. Differenze minime, ma da apprezzare perché arrivano con 900 mAh di batteria in più; resta comunque uno smartphone pesante e ingombrante. Il look di REDMAGIC 12 Pro non si discosta troppo dal predecessore Il protagonista è il retro, dove i condotti visibili dell'11 Pro lasciano spazio a un grande anello in cui trova posto il circuito a liquido, illuminato da un alone RGB pulsante, e ad una scocca trasparente in vetro Gorilla Glass 7i con texture a linee sottili. Scenografico e coerente con il brand, ma come sempre il look da hardware gaming non metterà d'accordo tutti, oltre ad essere una vera e propria calamita per le impronte. Le colorazioni sono Nightfreeze (nero trasparente), disponibile in tutti e tre i tagli, e Subzero (argento trasparente, dal 16/512 GB), mentre una terza variante Skyfrost azzurra è prevista per un imprecisato futuro. REDMAGIC 12 Pro è piatto e squadrato, ma resta uno smartphone parecchio ingombrante Sul frontale la fotocamera resta sotto il display, per uno schermo senza notch né punch hole con cornici da 0,96 mm (1,25 mm sul predecessore) e un rapporto schermo-corpo del 96.3%. La cornice in alluminio ospita come sempre la gran parte degli elementi sulla destra: tasto di accensione, bilanciere del volume, il tasto rosso Magic Key - che con una pressione prolungata apre GameSpace ma si può personalizzare - e i due tasti dorsali capacitivi, mentre in basso c'è la porta USB e il carrellino per le SIM.

Display Il pannello è un OLED BOE X11 da 6.85 pollici con risoluzione di 2688 x 1216 pixel, formato 20:9 e copertura DCI-P3 del 100%. Il produttore parla di 1.900 nit di picco globale (1.800 sul predecessore) e di 5.000 nit locali, valore quest'ultimo da prendere con cautela dato che non è rappresentativo di una condizione di utilizzo normale. Il display senza punch hole di REDMAGIC 12 Pro è sempre un bel vedere La novità è la frequenza di aggiornamento, che sale da 144 a 185 Hz grazie al chip G1, con consumi inferiori del 30% secondo i dati ufficiali. Peccato che i giochi in grado di sfruttarla si contino sulle dita di una mano e che REDMAGIC stessa ammetta che in molti titoli l'opzione potrebbe arrivare solo con aggiornamenti futuri. Aumenta anche il touch sampling, a 500 Hz di media e 5.000 Hz istantanei (360 e 3.000 sul predecessore) per una risposta al tocco fulminea che trova il suo habitat naturale nell'ambito del gaming competitivo.

Il refresh rate massimo a 185Hz di REDMAGIC 12 Pro è una novità che incide però molto poco Il lettore per le impronte digitali incastonato sotto lo schermo è dello stesso tipo ultrasonico introdotto lo scorso anno da REDMAGIC 11 Pro. Purtroppo anche per quest'anno non c'è traccia di HDR10+ e Dolby Vision, da sempre assenti sui dispositivi della gamma, e questo tiene lo schermo un gradino sotto i flagship tradizionali per quel che concerne lo streaming.

Fotocamere Il comparto fotografico si semplifica: dietro ci sono due sensori da 50 MP (una principale OV50J e un'ultra grandangolare OV50D40) con stabilizzazione ottica, un sistema a 7 lenti e trattamento antiriflesso APL, mentre sparisce il sensore macro da 2 MP del predecessore, la cui assenza non lascerà rimpianti. Il comparto fotografico di REDMAGIC 12 Pro non è proprio da top di gamma Come da tradizione della gamma, la fotografia non è la priorità e non ci aspettiamo risultati da flagship tradizionale: manca ancora un teleobiettivo e il livello qualitativo resta lontano da quello della maggior parte degli smartphone nella stessa fascia di prezzo, pur risultando più che decoroso per esigenze fotografiche medie. La principale è la migliore del lotto, con scatti nitidi e ricchi di dettaglio, anche se la gamma dinamica non è molto ampia e i colori hanno un contrasto piuttosto spinto; discreta la resa notturna e in ambienti chiusi.

L'ultra grandangolare non entusiasma, soprattutto per una risoluzione più alta della media: le foto sono utilizzabili, con poche distorsioni e colori coerenti con la principale, ma il dettaglio è quello che è e di notte i problemi aumentano. La frontale da 16 MP resta nascosta sotto il display, con algoritmi IA contro bagliori, ghosting e foschia: il vantaggio di uno schermo senza interruzioni si paga con selfie tutt'altro che eccezionali e con qualche problema residuo nella gestione di riflessi e luci dirette. +3 Sul fronte video la situazione è la stessa dello scorso anno: si può registrare a un massimo di 8K a 30 FPS con entrambi i sensori posteriori, a 4K si ha la possibilità di scegliere tra 30 e 60 FPS e approfittare anche di una convincente stabilizzazione elettronica, mentre la frontale si ferma a 1080p con risultati che lasciano a desiderare. Per chi sceglie un gaming phone può bastare, ma a 899 Euro è difficile non pretendere di più.

Software e prestazioni Partiamo dalle prestazioni pure: nei nostri test REDMAGIC 12 Pro ha totalizzato 4.960.810 punti su AnTuTu e su Geekbench 4.101 in single core, 11.823 in multi core e 34.252 nel test GPU. Sono numeri da vertice, che confermano un SoC più potente di quello del predecessore e rendono l'esecuzione dei giochi più pesanti un puro esercizio di stile. Come al solito le funzioni gaming offerte da REDMAGIC 12 Pro sono tantissime I problemi iniziano con i test sotto sforzo: lo stress test di 3DMark Wild Life Extreme ha restituito una stabilità del 65,2% con una temperatura massima di 50°, peggio dell'11 Pro, che già non era impeccabile sulla stabilità ma non superava i 40°. Il nuovo chip, insomma, è più potente ma cala prima di performance e scalda di più. Il dato solleva dubbi sull'efficacia del raffreddamento a liquido, che già con l'11 Pro non ci era sembrato rivoluzionario. Sulla carta AquaCore 3.0 ha tutto: doppio circuito che copre batteria e chip, micro pompa a doppio cristallo con pressione di 130 kPa e potenza superiore dell'85%, camera di vapore con area utile maggiorata del 15%, metallo liquido 4.0 e ventola a 25.500 RPM. Eppure sotto carico prolungato il sistema non tiene il passo con un processore evidentemente più esigente, e durante i benchmark il calore era ben tangibile sulla scocca dello smartphone, nonostante l'anello a liquido: il sospetto è che l'aumento di potenza abbia assorbito i miglioramenti del raffreddamento e che il liquido sia più scenografico (l'anello RGB è la parte più visibile) che davvero utile. La dotazione gaming è al solito molto ricca: tasti dorsali a 520 Hz, motore lineare 0815, altoparlanti 1115E con Dolby Atmos, super risoluzione fino a 2K e interpolazione fino a 185 FPS, ray tracing e tante funzionalità minori in realtà disponibile su una ristretta cerchia di titoli. La novità più interessante è il supporto a Steam tramite X-Gravity (la tecnologia proprietaria che consente di collegare gamepad, tastiera e mouse e fare il mirroring del display su uno schermo esterno) anche con emulatore PC rivisto, Steam Workshop e obiettivi: resta da capire quanto l'emulazione regga con i titoli più esigenti. Rimane invece il nodo dell'interfaccia di GameSpace, ferma al palo da diversi anni, con la stessa disposizione confusionaria già segnalata sull'11 Pro. Il software è REDMAGIC OS 12 basato su Android 17, quindi il telefono arriva già con l'ultima versione di Android, con Gemini integrato. Resta però il solito punto debole: traduzioni errate o assenti, menù poco curati e funzioni limitate, senza quella svolta che si attende da anni. Pesa anche un supporto davvero risicato: vengono garantiti appena due major update e cinque anni di patch di sicurezza, soglie difficili da giustificare a 899 Euro, ora che i principali produttori garantiscono piani molto più lunghi. La stabilità di REDMAGIC 12 Pro non è eccezionale, e le temperature salgono parecchio

Batteria La batteria cresce da 7.500 a 8.400 mAh senza appesantire il dispositivo, che anzi dimagrisce: un risultato non scontato per un telefono già così voluminoso. Il produttore dichiara 25 ore di riproduzione video e 29 giorni di standby, dati di laboratorio da prendere con prudenza ma coerenti con la nostra esperienza col dispositivo, che ha le spalle sufficientemente robuste per gestire giornate di utilizzo intenso. REDMAGIC 12 Pro offre autonomia a sufficienza anche per giornate di gaming intenso La ricarica arriva a 80 W sia in modalità cablata sia wireless, una caratteristica ereditata dal precedente modello: cambiano però le tempistiche, con circa 1 ora e 15 minuti per una ricarica completa via cavo che non è un risultato disprezzabile in senso assoluto ma che è comunque più lento rispetto a 11 Pro. Fa il suo gradito ritorno anche la ricarica inversa a 22.5 W, utile per alimentare accessori o altri dispositivi grazie alla generosa capienza. Sempre apprezzabile poi il supporto alla tecnologia di separazione della ricarica, che consente di utilizzare lo smartphone collegato alla corrente senza che la batteria venga stressata.

Conclusioni Prezzo 899 € / 1199 € Acquistalo qui Multiplayer.it 7.5 REDMAGIC 12 Pro è il più potente della gamma e, sulla carta, il più rifinito: più sottile e leggero, con batteria più capiente, display a 185 Hz e una dotazione gaming al solito molto completa. Ma peggiora proprio dove avrebbe dovuto migliorare, ovvero in quel raffreddamento a liquido che alimenta i dubbi su una tecnologia più scenografica che utile. A questo si aggiungono scelte difficili da digerire: scompare il jack da 3.5 mm, mancano le eSIM, fotocamere e software restano indietro e soprattutto il listino sale di 200 Euro. Il fatto è che REDMAGIC 12 Pro rimane l'unico gaming phone di fascia alta ancora sul mercato, e chi vuole trigger fisici, ventola attiva e software dedicato non ha alternative reali; tuttavia, se si trova ancora l'11 Pro a un buon prezzo ci si porta a casa un pacchetto molto simile spendendo decisamente meno.