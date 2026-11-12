Il paradosso degli occhiali smart Samsung e Google: sono compatibili con iPhone, ma non con tanti Android

Gli occhiali intelligenti sviluppati da Samsung e Google in collaborazione con Gentle Monster e Warby Parker non saranno compatibili con tutti gli smartphone Android . Nonostante il progetto ruoti attorno a Gemini e all'ecosistema di Google, al debutto la nuova collezione Intelligent Eyewear supporterà soltanto una selezione di dispositivi Galaxy e Pixel, oltre ad alcuni modelli di iPhone.

Quali smartphone sono compatibili con gli occhiali Gemini

La documentazione pubblicata da Google e Samsung individua una lista piuttosto precisa di dispositivi supportati. Per quanto riguarda Google, sono compatibili gli smartphone della famiglia Pixel 7 e quelli delle generazioni successive. Sul fronte Samsung, il requisito parte dai Galaxy S23, comprese le varianti FE, e comprende i pieghevoli Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 e i modelli successivi.

Gli occhiali intelligenti Google e Samsung

C'è però un'ulteriore condizione per i dispositivi Samsung: devono utilizzare One UI 9.0 o una versione più recente dell'interfaccia. Dalla lista risultano invece esclusi i Galaxy della serie A, anche se appartengono alle generazioni più recenti. Per Apple, il supporto iniziale riguarda iPhone 13 Pro e modelli successivi.

L'esclusione degli altri produttori non dovrebbe necessariamente essere definitiva. Google e Samsung hanno anticipato che nel 2027 e negli anni successivi arriveranno nuove informazioni sull'ampliamento della compatibilità. Non sono stati però indicati né i marchi coinvolti né una tempistica precisa, quindi chi utilizza uno smartphone non presente nell'elenco dovrà attendere ulteriori comunicazioni.

La strategia appare più restrittiva rispetto a quella adottata da Meta per i suoi occhiali Ray-Ban. Questi ultimi supportano infatti smartphone Android con Android 10 o versioni successive e iPhone aggiornati almeno a iOS 14.4. La proposta di Google e Samsung parte invece da una selezione molto più ristretta, nonostante la presenza di iPhone tra i dispositivi compatibili.

La compatibilità con Apple, comunque, non garantisce l'accesso a tutte le funzionalità. Google ha precisato che alcune esperienze saranno inizialmente riservate agli occhiali collegati a uno smartphone Android. Tra queste figurano Gemini Guided Vision, l'assistenza visiva Aira, l'integrazione con Audible e alcune interazioni con le applicazioni.

Gli utenti iPhone potranno quindi utilizzare il prodotto, ma con un'esperienza meno completa rispetto a chi possiede un dispositivo Android compatibile. Una distinzione che rende ancora più particolare la strategia di lancio: gli occhiali accolgono una parte dell'ecosistema Apple, ma lasciano fuori numerosi smartphone Android e limitano alcune funzioni anche sui dispositivi della Mela.