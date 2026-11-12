Il paradosso degli occhiali smart Samsung e Google: sono compatibili con iPhone, ma non con tanti Android

Gli occhiali intelligenti sviluppati da Samsung e Google in collaborazione con Gentle Monster e Warby Parker non saranno compatibili con tutti gli smartphone Android. Nonostante il progetto ruoti attorno a Gemini e all'ecosistema di Google, al debutto la nuova collezione Intelligent Eyewear supporterà soltanto una selezione di dispositivi Galaxy e Pixel, oltre ad alcuni modelli di iPhone.
Il paradosso è che questa scelta esclude temporaneamente una parte consistente del mercato Android. Chi possiede uno smartphone Motorola, OnePlus, Xiaomi, OPPO o HONOR, per esempio, non potrà utilizzare ufficialmente gli occhiali al lancio. Una limitazione poco scontata per un prodotto realizzato proprio da due dei principali protagonisti dell'ecosistema Android.
Quali smartphone sono compatibili con gli occhiali Gemini
La documentazione pubblicata da Google e Samsung individua una lista piuttosto precisa di dispositivi supportati. Per quanto riguarda Google, sono compatibili gli smartphone della famiglia Pixel 7 e quelli delle generazioni successive. Sul fronte Samsung, il requisito parte dai Galaxy S23, comprese le varianti FE, e comprende i pieghevoli Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 e i modelli successivi.
C'è però un'ulteriore condizione per i dispositivi Samsung: devono utilizzare One UI 9.0 o una versione più recente dell'interfaccia. Dalla lista risultano invece esclusi i Galaxy della serie A, anche se appartengono alle generazioni più recenti. Per Apple, il supporto iniziale riguarda iPhone 13 Pro e modelli successivi.
L'esclusione degli altri produttori non dovrebbe necessariamente essere definitiva. Google e Samsung hanno anticipato che nel 2027 e negli anni successivi arriveranno nuove informazioni sull'ampliamento della compatibilità. Non sono stati però indicati né i marchi coinvolti né una tempistica precisa, quindi chi utilizza uno smartphone non presente nell'elenco dovrà attendere ulteriori comunicazioni.
La strategia appare più restrittiva rispetto a quella adottata da Meta per i suoi occhiali Ray-Ban. Questi ultimi supportano infatti smartphone Android con Android 10 o versioni successive e iPhone aggiornati almeno a iOS 14.4. La proposta di Google e Samsung parte invece da una selezione molto più ristretta, nonostante la presenza di iPhone tra i dispositivi compatibili.
La compatibilità con Apple, comunque, non garantisce l'accesso a tutte le funzionalità. Google ha precisato che alcune esperienze saranno inizialmente riservate agli occhiali collegati a uno smartphone Android. Tra queste figurano Gemini Guided Vision, l'assistenza visiva Aira, l'integrazione con Audible e alcune interazioni con le applicazioni.
Gli utenti iPhone potranno quindi utilizzare il prodotto, ma con un'esperienza meno completa rispetto a chi possiede un dispositivo Android compatibile. Una distinzione che rende ancora più particolare la strategia di lancio: gli occhiali accolgono una parte dell'ecosistema Apple, ma lasciano fuori numerosi smartphone Android e limitano alcune funzioni anche sui dispositivi della Mela.
Prezzi e modelli degli occhiali Gemini
Le due collezioni puntano su stili differenti. Gentle Monster propone sei design caratterizzati da montature e colori piuttosto audaci, con lenti trasparenti, colorate o scure. Per la maggior parte dei modelli sono disponibili anche opzioni graduate. Il prezzo di partenza è di 449 dollari, pari a circa 390 euro al cambio, e la distribuzione è prevista negli Stati Uniti e in Corea del Sud.
Warby Parker propone invece tre modelli chiamati Alden, Reid e Wren, disponibili sia in versione da vista sia da sole. Le montature sono offerte in diverse colorazioni, tra cui verde pino, marrone e nero, con varie possibilità di personalizzazione per larghezza, lenti e prescrizione. Il listino parte da 395 dollari, equivalenti a circa 340 euro. La collezione è acquistabile attraverso il sito del produttore e sono previste dimostrazioni guidate in oltre 360 negozi Warby Parker.
Le montature pesano circa 41 grammi e integrano una batteria che, secondo Google, può garantire fino a nove ore di utilizzo. La confezione comprende inoltre una custodia di ricarica portatile, capace di ricaricare gli occhiali fino a sette volte.
Per un progetto che punta a portare Gemini direttamente davanti agli occhi degli utenti, nel lungo periodo la compatibilità sarà però un elemento decisivo. L'espansione annunciata per il 2027 potrebbe ampliare sensibilmente il pubblico, ma per ora la platea dei potenziali acquirenti resta piuttosto circoscritta. Voi che cosa ne pensate? Riusciranno ad avere comunque successo? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.