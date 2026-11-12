Mustache Protocol, il videogioco di Henry Cavill realizzato con Googlebook, è ora disponibile

Un paio di mesi fa vi avevamo raccontato dell'intenzione di Henry Cavill, celebre attore e grande appassionato di videogiochi, di cimentarsi nello sviluppo di un gioco utilizzando un Googlebook . Pur non essendo uno sviluppatore professionista, Cavill e Google volevano dimostrare quanto questi dispositivi e i relativi strumenti potessero semplificare il processo creativo, rendendolo accessibile anche a chi non possiede competenze specifiche di programmazione. A quanto pare, l'esperimento è perfettamente riuscito: il gioco è stato completato ed è ora disponibile per tutti . Il suo nome? Mustache Protocol.

Un gioco retrò con un obiettivo importante

Henry Cavill ha realizzato il videogioco utilizzando esclusivamente gli strumenti messi a disposizione da Googlebook, tra cui Continue On, Rambler, BandLab e Antigravity. Come anticipato, l'iniziativa nasce con l'obiettivo di dimostrare come questi strumenti, integrati in un dispositivo progettato per sfruttare le potenzialità dell'intelligenza artificiale, possano aiutare anche chi non possiede particolari competenze di programmazione a dare vita a progetti creativi, compresi veri e propri videogiochi.

Mustache Protocol è un gioco a scorrimento laterale con grafica a 16 bit e uno stile che richiama i classici titoli retrò. I giocatori vestiranno i panni di un eroe impegnato in una missione decisamente insolita: impedire a un gruppo di artisti CGI di cancellare tutti i baffi del pianeta. Non mancano potenziamenti, descritti come particolarmente esilaranti, e diversi easter egg da scoprire durante l'avventura.

Il gioco Mustache Protocol è disponibile gratuitamente

Se siete curiosi di provarlo, il gioco è già disponibile a questo link e può essere avviato sia su PC sia su dispositivi mobili. Inoltre, per ogni partita giocata dall'11 al 30 novembre, Google donerà 11 dollari a Movember, fino a raggiungere un contributo massimo di 500.000 dollari. L'iniziativa punta a sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi legati alla salute maschile e a raccogliere fondi per sostenere attività che spaziano dalla prevenzione del suicidio alla lotta contro il cancro alla prostata e ai testicoli. Si tratta di un modo originale per unire intrattenimento e sensibilizzazione, trasformando un semplice videogioco in un'occasione per sostenere una causa importante.