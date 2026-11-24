Sebbene Google abbia introdotto diverse novità di recente, la personalizzazione della voce di Gemini non è ancora del tutto soddisfacente per alcuni utenti. Le cose potrebbero cambiare in futuro, almeno secondo alcune indiscrezioni: Google potrebbe infatti permettervi di creare una voce tutta vostra, basata sulle vostre preferenze ed esigenze.

Una voce su misura

Le informazioni arrivano dai colleghi di Android Authority, che hanno scoperto nuove stringhe di codice nella versione 17.78.13 dell'app Google. La nuova opzione si chiama "Crea una voce" e sarebbe presente nel menu di selezione delle voci di Gemini. Stando a quanto emerge, potrete scegliere tra le voci predefinite proposte da Google oppure descrivere con parole vostre come vorreste che parlasse l'assistente. A quanto pare, sarebbe presente persino l'opzione "Sorprendimi", che potrebbe suggerirvi una voce quando non avete idee, un po' come accade con la generazione casuale di un personaggio in un videogioco.

Le stringhe di codice scoperte da Android Authority

I colleghi non sono riusciti ad attivare la funzione ma, una volta disponibile, dovrebbe permettere agli utenti di descrivere manualmente la voce desiderata. Se, ad esempio, preferite una voce profonda, un ritmo di conversazione più lento o un accento particolare, basterà specificarlo nel prompt. Ovviamente per il momento si tratta soltanto di indiscrezioni da prendere con la dovuta cautela, in attesa di eventuali conferme o smentite ufficiali.