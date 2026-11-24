Tra novembre e dicembre Milano ospiterà tre iniziative dedicate a Pokémon Pokopia, per la gioia dei fan del gioco.

Milano si prepara a ospitare una serie di iniziative dedicate a Pokémon Pokopia, il simulatore di vita e costruzione in esclusiva su Nintendo Switch 2, in vista dell'arrivo della seconda parte del pass di espansione "Decoriamo", che introduce nuovi accessori per personalizzare i Pokémon. Il programma si articola in tre appuntamenti, pensati per coinvolgere appassionati e curiosi tra i trasporti cittadini e uno degli spazi più innovativi della città.

Metro Pokémon Il primo è a bordo della metropolitana. Dal 22 novembre all'8 dicembre gli interni di un convoglio della linea lilla (M5) saranno decorati con grafiche a tema Pokopia. L'allestimento riflette le due anime del progetto: due vagoni sono dedicati ai paesaggi e alle atmosfere del gioco base, mentre gli altri due immergono i viaggiatori nei fondali marini della prima parte del pass di espansione, "Fondale Bolleblub". L'esperienza proseguirà poi in stazione. Dal 29 novembre al 19 dicembre la banchina della fermata Tre Torri, uno dei principali accessi al quartiere CityLife, sarà interamente personalizzata. Pareti, aree di attesa e scale si vestiranno dei colori, dei personaggi e degli scenari del gioco, offrendo anche l'occasione per scattare qualche foto ricordo con i Pokémon preferiti.