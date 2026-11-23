Una vecchia indiscrezione potrebbe aver svelato in anticipo quale sarà il prossimo grande progetto di Rockstar Games e, a sorpresa, non si tratterebbe né di Red Dead Redemption 3 né tantomeno di GTA 7.
Il rumor risale all'8 dicembre 2023, quando l'utente Shahanshah ripubblicò su GTAForums alcune soffiate provenienti da una discussione su 4chan. Di norma simili fonti godono di ben poca credibilità, ma a rendere particolarmente interessante questo caso è il fatto che quei messaggi avevano anticipato correttamente gran parte della trama di Grand Theft Auto VI: ora che il gioco è finalmente uscito e chiunque può verificare quei dettagli, appare evidente che il leaker sapesse davvero di cosa stava parlando.
Proprio nel mezzo di quelle anticipazioni su GTA 6, l'utente aveva scritto anche quanto segue riguardo al futuro dello studio: "A proposito del prossimo gioco di Rockstar: non mi crederete, ma è L.A. Noire 2. Ambientato a San Francisco, con la trama incentrata sul killer dello Zodiaco. È ancora nelle primissime fasi di sviluppo, però probabilmente uscirà nel 2030. Non sto scherzando. Ai piani alti parlano di riprendere la tecnologia di scansione facciale, ma rendendola folle. Vogliono che sia il gioco più bello mai realizzato dal punto di vista visivo."
Dalle ceneri di Team Bondi alla nascita di Rockstar Australia
Pubblicato originariamente nel 2011 dallo studio australiano Team Bondi con Rockstar nelle vesti di editore, il primo L.A. Noire, un titolo ambientato nella Los Angeles del 1947, ottenne il plauso della critica, ma Team Bondi chiuse i battenti pochi mesi dopo. Gran parte dello staff confluì in KMM Interactive Entertainment, che acquisì gli asset dello studio e la nuova proprietà intellettuale in lavorazione, svelata poi come un successore spirituale intitolato Whore of the Orient e infine cancellata nel 2016.
Quello stop non segnò tuttavia la fine del marchio L.A. Noire. Nel frattempo, infatti, l'ex fondatore di Team Bondi Brendan McNamara diede vita a Video Games Deluxe, uno studio che nel 2017 lavorò al titolo standalone in realtà virtuale L.A. Noire: The VR Case Files e collaborò alla realizzazione di L.A. Noire Remastered.
Nel 2020, Video Games Deluxe annunciò di essere al lavoro su un nuovo videogioco tripla A open world in VR per conto di Rockstar. Cinque anni più tardi, la compagnia statunitense ha acquisito ufficialmente lo studio, ribattezzandolo Rockstar Australia.
Gioco tradizionale o VR? Il possibile legame con lo sviluppo di GTA 6
Alla luce della profonda conoscenza del franchise maturata dal team australiano, è possibile che sia proprio Rockstar Australia a guidare i lavori su questo presunto L.A. Noire 2. Se le indiscrezioni dovessero rivelarsi fondate, restano aperte due ipotesi principali sulla natura del progetto: il sequel potrebbe essere rimasto un'esperienza in realtà virtuale come annunciato in origine oppure, scenario decisamente più probabile, essere stato rielaborato per trasformarsi in un titolo tradizionale.
Non è inoltre da escludere che lo sviluppo abbia subito una battuta d'arresto temporanea per permettere a Rockstar Australia di dare manforte nella finalizzazione di Grand Theft Auto VI. Dopotutto, se il leak dice il vero, l'uscita di L.A. Noire 2 sarebbe fissata intorno al 2030, a un intero decennio di distanza da quel primo annuncio del 2020.