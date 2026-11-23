Una vecchia indiscrezione potrebbe aver svelato in anticipo quale sarà il prossimo grande progetto di Rockstar Games e, a sorpresa, non si tratterebbe né di Red Dead Redemption 3 né tantomeno di GTA 7.

Il rumor risale all'8 dicembre 2023, quando l'utente Shahanshah ripubblicò su GTAForums alcune soffiate provenienti da una discussione su 4chan. Di norma simili fonti godono di ben poca credibilità, ma a rendere particolarmente interessante questo caso è il fatto che quei messaggi avevano anticipato correttamente gran parte della trama di Grand Theft Auto VI: ora che il gioco è finalmente uscito e chiunque può verificare quei dettagli, appare evidente che il leaker sapesse davvero di cosa stava parlando.

Proprio nel mezzo di quelle anticipazioni su GTA 6, l'utente aveva scritto anche quanto segue riguardo al futuro dello studio: "A proposito del prossimo gioco di Rockstar: non mi crederete, ma è L.A. Noire 2. Ambientato a San Francisco, con la trama incentrata sul killer dello Zodiaco. È ancora nelle primissime fasi di sviluppo, però probabilmente uscirà nel 2030. Non sto scherzando. Ai piani alti parlano di riprendere la tecnologia di scansione facciale, ma rendendola folle. Vogliono che sia il gioco più bello mai realizzato dal punto di vista visivo."