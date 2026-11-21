Emergono nuove informazioni su Pokémon Vento e Onda attraverso vari leak, che riportano in particolare alcuni elementi nuovi e meno nuovi del sistema di combattimento a turni.

Continuano ad arrivare nuove informazioni su Pokémon Vento e Onda da parte dell'account X di CentroLeaks, che in questo caso si concentra soprattutto su quello che sembra essere un sistema di combattimento a turni migliorato rispetto ai precedenti. Si tratta di una meccanica che deriva diversi aspetti da quanto visto in Leggende Pokémon Z-A, come era emerso anche dai recenti leak su immagini e meccanica Netsu, ma anche con diversi elementi nuovi ed evoluti rispetto al capitolo precedente, che dovrebbero portare a battaglie più complesse e coinvolgenti. Le informazioni deriverebbero da una build ancora preliminare del gioco, che i leaker evidentemente hanno avuto modo di visionare in qualche maniera, visto che stanno traendo diverse informazioni sul prossimo capitolo.

I turni prima di tutto Come era stato riferito in precedenza, il sistema di combattimento di Pokémon Vento e Onda si basa ovviamente su alcuni elementi fondamentali che sono storici della serie, ma anche su alcune introduzioni particolari di Leggende Pokémon: Z-A. La struttura di base resta il combattimento strategico a turni, cosa che sembra destinata a rimanere invariata come meccanica centrale, ma questa dovrebbe assumere connotati un po' diversi rispetto a quanto visto finora. In questo senso, il sistema si pone su una via intermedia tra quanto abbiamo visto in Leggende Pokémon Z-A ma senza gli elementi legati al tempo e con un ritorno alla gestione più classica dei turni, con abilità più vicine all'accezione tradizionale della serie.