Continuano ad arrivare nuove informazioni su Pokémon Vento e Onda da parte dell'account X di CentroLeaks, che in questo caso si concentra soprattutto su quello che sembra essere un sistema di combattimento a turni migliorato rispetto ai precedenti.
Si tratta di una meccanica che deriva diversi aspetti da quanto visto in Leggende Pokémon Z-A, come era emerso anche dai recenti leak su immagini e meccanica Netsu, ma anche con diversi elementi nuovi ed evoluti rispetto al capitolo precedente, che dovrebbero portare a battaglie più complesse e coinvolgenti.
Le informazioni deriverebbero da una build ancora preliminare del gioco, che i leaker evidentemente hanno avuto modo di visionare in qualche maniera, visto che stanno traendo diverse informazioni sul prossimo capitolo.
I turni prima di tutto
Come era stato riferito in precedenza, il sistema di combattimento di Pokémon Vento e Onda si basa ovviamente su alcuni elementi fondamentali che sono storici della serie, ma anche su alcune introduzioni particolari di Leggende Pokémon: Z-A.
La struttura di base resta il combattimento strategico a turni, cosa che sembra destinata a rimanere invariata come meccanica centrale, ma questa dovrebbe assumere connotati un po' diversi rispetto a quanto visto finora.
In questo senso, il sistema si pone su una via intermedia tra quanto abbiamo visto in Leggende Pokémon Z-A ma senza gli elementi legati al tempo e con un ritorno alla gestione più classica dei turni, con abilità più vicine all'accezione tradizionale della serie.
Qualcosa da Leggende Pokémon: Z-A, qualcos'altro no
Entrare e uscire dalle battaglie sarà però effettuabile in maniera "seamless", senza transizioni e pause, come abbiamo visto anche in Z-A, semplicemente lanciando la Pokéball o uscendo dallo scontro, concludendolo o abbandonandolo quando possibile. I Pokémon selvatici nei paraggi potranno partecipare alla battaglia come visto in precedenza, ma in questo caso la cosa può ampliarsi a dismisura con una grande quantità di creature, se queste si ritrovano vicine allo scontro o vengono provocate.
Le mosse da lontano sono state evolute in modo da applicare un'effetto ad area: il lanciafiamme, per esempio, potrà colpire un Pokémon ma anche quelli presenti nelle zone adiacenti, se rientrano nel raggio d'effetto della mossa.
Anche questo come in Z-A, sarà possibile catturare i Pokémon mirando e lanciando loro una Poké Ball in qualsiasi momento, anche al di fuori delle battaglie, mentre se un Pokémon tocca il giocatore, questo farà sì che si debba utilizzare automaticamente il primo Pokémon impostato per la squadra, ma i Pokémon selvatici a quanto pare non attaccano il giocatore.
Durante il combattimento è possibile muoversi liberamente con i Pokémon che seguono il protagonista, anche questo in maniera simile a quanto accade in Z-A, inoltre sarà possibile ritirarci ordinando ai Pokémon di tornare nella loro Poké Ball.
Tuttavia, uscendo in questo modo dalla battaglia i Pokémon selvatici continueranno a seguirci e, se ci raggiungono, il primo Pokémon verrà nuovamente mandato in campo automaticamente a combattere.