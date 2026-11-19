Una nuova ondata di screenshot relativi a Pokémon Vento e Onda è trapelata in rete, mostrando alcune delle più recenti immagini tratte dalla versione beta. Come è facile immaginare, il materiale non rispecchia l'aspetto definitivo che avranno i due titoli al momento dell'uscita, ma offre comunque uno sguardo particolarmente interessante sullo stato dei lavori durante lo sviluppo.
Lo scooter Rotom, le abilità ambientali dei Pokémon e il "Netsu"
Tra gli elementi più rilevanti emersi dalle immagini spicca innanzitutto Blastoise impegnato a utilizzare la nuova meccanica "Netsu". Stando a quanto già suggerito da precedenti indiscrezioni, questa funzione è strettamente legata alle condizioni meteorologiche: a seconda del clima presente nell'ambiente esterno, può infatti conferire nuove resistenze di tipo, oltre a consentire ai giocatori di sferrare inediti attacchi ad area.
Le immagini trapelate permettono inoltre di osservare da vicino il funzionamento dei poteri dei Pokémon sfruttati tramite Rotom. Il sistema consente al proprio scooter Rotom di copiare determinate abilità direttamente dai membri della squadra:
- Surf: Se in squadra è presente un Pokémon in grado di utilizzare Surf, lo scooter Rotom ne replica la capacità.
- Altre abilità previste: Lo stesso meccanismo è atteso anche per Volo, Sub e Flash.
Un sistema di combattimento vicino a Leggende Pokémon: Z-A
Viene inoltre mostrato un confronto tra le immagini in beta e le stesse scene dai trailer più recenti, per far capire come quanto mostrato non è comparabile al gioco finale.
Sul fronte degli scontri, le informazioni emerse si ricollegano a quanto già anticipato dai leak precedenti: il sistema di combattimento a turni di Pokémon Vento e Onda dovrebbe risultare molto simile a quello visto nella serie Leggende Pokémon.
In particolare, i Pokémon attaccano direttamente il giocatore qualora quest'ultimo non abbia schierato alcuna creatura in campo. Proprio come avviene in Leggende Pokémon: Z-A, inoltre, eventuali altri Pokémon presenti nelle vicinanze si uniscono allo scontro in corso, intrecciandosi con gli attacchi ad area introdotti dalla nuova meccanica principale.
Pare inoltre che Pokémon Vento e Onda sarebbero dovuti uscire ora e il posticipo avrebbe causato un caos, per un leak.