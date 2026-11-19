Una nuova ondata di screenshot relativi a Pokémon Vento e Onda è trapelata in rete, mostrando alcune delle più recenti immagini tratte dalla versione beta. Come è facile immaginare, il materiale non rispecchia l'aspetto definitivo che avranno i due titoli al momento dell'uscita, ma offre comunque uno sguardo particolarmente interessante sullo stato dei lavori durante lo sviluppo.

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Tra gli elementi più rilevanti emersi dalle immagini spicca innanzitutto Blastoise impegnato a utilizzare la nuova meccanica "Netsu" . Stando a quanto già suggerito da precedenti indiscrezioni, questa funzione è strettamente legata alle condizioni meteorologiche: a seconda del clima presente nell'ambiente esterno, può infatti conferire nuove resistenze di tipo, oltre a consentire ai giocatori di sferrare inediti attacchi ad area.

Un sistema di combattimento vicino a Leggende Pokémon: Z-A

Viene inoltre mostrato un confronto tra le immagini in beta e le stesse scene dai trailer più recenti, per far capire come quanto mostrato non è comparabile al gioco finale.

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Sul fronte degli scontri, le informazioni emerse si ricollegano a quanto già anticipato dai leak precedenti: il sistema di combattimento a turni di Pokémon Vento e Onda dovrebbe risultare molto simile a quello visto nella serie Leggende Pokémon.

In particolare, i Pokémon attaccano direttamente il giocatore qualora quest'ultimo non abbia schierato alcuna creatura in campo. Proprio come avviene in Leggende Pokémon: Z-A, inoltre, eventuali altri Pokémon presenti nelle vicinanze si uniscono allo scontro in corso, intrecciandosi con gli attacchi ad area introdotti dalla nuova meccanica principale.

Pare inoltre che Pokémon Vento e Onda sarebbero dovuti uscire ora e il posticipo avrebbe causato un caos, per un leak.