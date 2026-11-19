Tears of the Kingdom e Hades II avevano i loro limiti, eppure sono stati i primi due 10 del sito: il voto massimo segna l'apice del medium, non la perfezione. Vale anche per Rockstar.

GTA 6 è il gioco del momento. Quello dei grandi numeri, dei record infranti, delle tante indiscrezioni e anche delle tante polemiche. È sorprendente e un po' triste che nemmeno un gioco di questo calibro sia in grado di mettere d'accordo tutti, ma è anche giusto così. "Il mondo è bello perché è vario", si diceva fino a un po' di tempo fa, quando la diversità era vista come un bene e le opinioni differenti accolte con maggiore pazienza. Adesso siamo in un villaggio globale e, se una farfalla sbatte le ali in Cina, sui social ci sarà sicuramente una polemica. Quindi accade anche che la nostra recensione di GTA 6 (a proposito, almeno voi l'avete letta?) abbia sollevato un polverone dall'altra parte dell'oceano per un dettaglio in particolare: Pierpaolo Greco, dopo aver spiegato con migliaia di parole il suo pensiero, ha sintetizzato il tutto dicendo: "GTA 6 è un gioco imperfetto". E gli ha dato 10. Scandalo. Bastava leggere il resto del paragrafo per vedere ribadito il pensiero, ma non importa, la polemica è divampata e diventata globale, facendo un giro largo e poi tornando, come certi amori. Eppure noi italiani non dovremmo avere problemi a leggere tutto il testo (anche gli stranieri, a ben vedere, potrebbero chiedere all'IA di fiducia un riassuntino) e a capire che sì, alla fine è giusto dare 10 a un gioco imperfetto.

La nostra scala valori Cominciamo con il motivo più diretto per il quale è giusto: quando nel maggio del 2023 decidemmo di passare dai decimali ai mezzi punti, Vincenzo Lettera disse che avremmo usato la scala da 0 a 10 e lo avremmo fatto per un motivo molto semplice: far concentrare di più sull'analisi e meno sul freddo numero. Per garantire maggiori differenze tra i vari giochi, quindi, decidemmo di lasciarci la possibilità di premiare i giochi più meritevoli col punteggio più alto, in modo da evidenziare quei videogiochi in grado di apportare un qualcosa di più al mercato. E puntualmente, una volta data questa opportunità, sono arrivati i primi 10. Il primo è stato The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il secondo Hades II e adesso GTA 6. Tre grandi giochi, ognuno a modo suo, tre modi differenti di concepire questo medium. Oltre che tre ordini di grandezza diversi per quanto riguarda i valori produttivi o gli obiettivi. Quello che ci interessa, però, è che non sono tre giochi perfetti. Lorenzo Mancosu, nella recensione di Tears of the Kingdom, ha detto che il gioco fa fatica su Switch e personalmente ritengo che lo strato di gameplay aggiunto da Nintendo fa perdere un po' la purezza cristallina alla formula di Breath of the Wild. Persino la recensione di Hades II di Aligi Comandini si chiude con un "La perfezione non sarà di questo mondo, ma qui ci siamo andati davvero vicino", pur raccontando di come la produzione di Supergiant Games sia eccezionale. Quindi anche quei giochi, per quanto eccezionali, non erano perfetti. Ma gli abbiamo dato 10 lo stesso. Un po' perché la perfezione non fa parte di questo mondo, un po' perché questo medium è molto figlio del suo tempo e un avanzamento tecnologico potrebbe far invecchiare prematuramente un capolavoro. Perché di questo stiamo parlando, non di perfezione, ma dell'apice raggiunto dal nostro hobby preferito in questo esatto momento. E per questo abbiamo scelto (e con noi altre decine se non centinaia di testate nel mondo, anche se ognuno per motivi leggermente differenti) di dare il voto più alto che abbiamo a disposizione per segnalare in maniera forte un concetto: c'è un prima e un dopo GTA 6, come recita il titolo della recensione, "da oggi la parola libertà ha un nuovo significato".

Ma allora esiste la linea editoriale? Quindi, per restare in tema di tormentoni interni dell'universo Multiplayer.it, il 10 è figlio della linea editoriale del sito. Abbiamo deciso che potevamo dare 10 e lo abbiamo dato ai giochi che pensavamo fossero i più meritevoli. In molti sembrano essere d'accordo, altri meno "perché bisogna darlo solo ai giochi perfetti", ma in questo caso "il pallone è nostro e decidiamo noi": in altre parole come testata, visto che la perfezione non esiste, abbiamo deciso di premiare anche "giochi imperfetti" e, spiace, ma una volta imboccata questa strada non può essere contestata. Non abbiamo cambiato le regole del gioco per GTA 6 e continueremo a dare 10 qualora lo ritenessimo opportuno. A meno di rivedere tutto il sistema di valutazione dalle sua fondamenta, cosa che non è in programma. Una vista di Vice City Non ci siamo mai tirati indietro davanti al confronto e abbiamo tantissimi canali aperti con voi per discutere, confrontarci e parlare. Lo facciamo quando capita di sbagliare, figuriamoci adesso che non abbiamo nulla da nascondere. La recensione di GTA 6 spiega dettagliatamente cosa pensiamo del gioco. Se avete voglia di leggerla (è senza spoiler), in base a quelle linee guida, abbiamo deciso che il 10 era il voto più adatto a spiegare la forza dirompente di questo progetto, la sua capacità di alzare talmente tante barre da far impallidire qualunque confronto. Si tratta di un gioco che abbiamo atteso 13 anni e che temiamo dovremo attendere per un'altra decade, che non solo ha riscritto le regole degli open world, ma ha gettato delle basi incredibili per GTA Online. Ed è forse questa la differenza principale con The Legend of Zelda: Ocarina of Time, l'altro grande gioco che abbiamo avuto la fortuna di recensire in queste settimane. "La miglior versione di sempre del gioco migliore di sempre", dice più volte Mancosu nella recensione. Un gioco incredibile, che però guarda al passato e non al futuro: perfeziona e ammoderna quello che già c'è stato, dà la possibilità di riscoprire un classico senza tempo, ma non setta nuovi standard per gli anni a venire. GTA 6, invece, è un gioco del futuro che abbiamo già la fortuna di poter far girare su PS5 e Xbox.