Multiplayer.it: un sistema di voti più semplice

Caro lettore,

dopo tanti anni abbiamo deciso di introdurre un importante cambio nel sistema di votazioni delle recensioni di Multiplayer.it, con la speranza di rendere quei numeri in fondo agli articoli più chiari. Finora su queste pagine si è sempre adottato una scala di valutazione in centesimi, con la convinzione che un voto più capillare potesse aiutare tanto il recensore quanto il lettore.

Tuttavia, sia chi le recensioni le scrive, sia chi le legge, si è spesso posto domande del tipo: "Perché questo gioco ha preso 8.6 e non 8.7?", "Che differenza c'è tra un 5.2 e un 5.4?", "Cosa porta ad assegnare un 6.1 anziché un 6.0?". E non sempre la risposta è così ovvia: il settore dei videogiochi evolve, la critica matura, ma il nostro sistema di votazioni è rimasto praticamente immutato in oltre vent'anni e le conversazioni attorno alle recensioni tendono a fossilizzarsi attorno a centesimi di voto in più o in meno.

Abbiamo quindi deciso di iniziare un percorso di semplificazione, che inizia gradualmente, abbandonando i vecchi voti in centesimi e adottando al loro posto un più immediato sistema in decimi, da 0 a 10 ma con scalini di mezzi voti (es. 6, 6.5, 7, 7.5 ecc...). Di recente abbiamo già iniziato a sperimentare questa formula notando subito come i commenti e le discussioni (sia dei lettori che dei recensori) si soffermino meno sulla differenza di uno 0.1 in più o in meno e più sul contenuto della recensione. Ci piace, funziona, ed è per questo che continueremo a usare questo sistema nei prossimi mesi.

Il precedente sistema di votazione in centesimi finiva per essere inutilmente soverchiante, con una miriade di voti diversi che confondevano senza comunque essere in grado di sintetizzare in maniera efficace le diverse valutazioni dei giochi. Riducendo il numero di possibili voti si ha invece una rappresentazione più chiara della qualità di un gioco senza sommergere il lettore di informazioni inutili, e sia il recensore che il lettore possono concentrarsi su quello che davvero è importante nella recensione di un gioco: il contenuto della recensione.