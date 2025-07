Tony Hawk e le folli periferiche a forma di skateboard

In un periodo in cui la plastica affollava le nostre soffitte, i nostri garage, le cantine, gli armadi e chi più ne ha ne metta, come poteva uno dei franchise di maggior successo della storia (nato dalla stessa azienda che molta di quella stessa plastica aveva portato nelle nostre case) esimersi dal regalarci una periferica tanto affascinante quanto inutile? Questa è la breve e triste storia di Tony Hawk: RIDE e del suo seguito, Tony Hawk: SHRED, due esperimenti morti già in partenza.

Oltretutto nel 2007 è arrivato Rock Band a replicare il successo di questa formula. In questo fervore generale, Activision decide di puntare tutto su un controller a forma di tavola sulla quale far simulare al giocatore quanto "farebbe" su un vero skateboard. Le virgolette sono d'obbligo perché, come è ovvio, skateboard e salotto non sono due cose che vanno d'accordo (a meno che non siate Steve-O e decidiate altrimenti).

L'idea! Le periferiche a forma di qualsiasi cosa stavano allagando il mercato. A farla da padrone, ovviamente, c'era Guitar Hero , serie nata dalla stessa collaborazione tra Neversoft e Activision, non a caso gli stessi nomi dietro Tony Hawk's Pro Skater. La passione per la musica deve aver rapito il cuore del team a tal punto da fargli lasciare un franchise milionario per realizzarne uno altrettanto di successo.

Tutti, più o meno, sono in fibrillazione. Dopo diversi anni di insuccessi per la serie e una parabola discendente sempre più marcata dopo il duro colpo inferto dal rivale Skate sviluppato da Electronic Arts, al franchise serviva qualcosa di inedito; qualcosa che spingesse i giocatori a tornare sulla tavola firmata dal numero uno della disciplina.

Prima di tutto, bisogna tracciare il contesto in cui queste periferiche da gioco sono arrivate sul mercato. È il 2008 e inizia a girare la voce che in quel di Activision sia in sviluppo un nuovo capitolo della saga firmata da Tony Hawk .

Su una tavola senza ruote

Il 2009 vede, quindi, l'arrivo sugli scaffali di Tony Hawk: RIDE. Venduto all'esorbitante prezzo di 120 € (nonostante il mercato in quegli anni ci abbia abituato anche a molto di peggio), il prodotto finale era quello che ci si poteva aspettare: un embrione di un gioco venduto come un titolo completo.

La finta tavola inscatolata di Tony Hawk: RIDE

La tecnologia, troppo complessa e intricata per rientrare in un prezzo che non andasse a spaventare i consumatori più di quanto avrebbe fatto, era appena sufficiente per riuscire a tenere testa a tutti i micromovimenti che ci si aspetterebbe di poter compiere su una vera tavola per via di sensori poco precisi e mal integrati nella periferica.

L'idea era quella di far avvicinare i neofiti alla pratica, ma quello che permetteva il gioco, ovvero bilanciare il proprio peso su un pezzo di plastica tecnologicamente avanzato, era più simile all'equilibrismo circense che non allo skateboarding (nonostante l'equilibrio sia una parte fondamentale della disciplina).

Decisamente non un movimento replicabile con la tavola in dotazione

Tutto sembrava sbagliato, dal fatto che un manual si traducesse in un ollie a seconda del contesto, senza che il giocatore potesse effettivamente replicare il movimento (per ovvi motivi) che distingue i due trick, allo spremersi i polpastrelli tra il pavimento e la tavola quando ci si sbilanciava durante un grab, per non parlare del concetto generale di mettere un pezzo di plastica liscio su una superficie altrettanto liscia e aspettarsi di non scivolare ogni trenta secondi.

Perché sì, sulla moquette americana può anche funzionare, ma sulle belle mattonelle italiane si viveva un'esperienza di pre-morte con una costanza probabilmente mai raggiunta da qualsiasi altro videogioco nella storia (forse l'unico aspetto che si potesse minimamente avvicinare all'esperienza "sul campo").