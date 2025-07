Netflix e Prime Video alla pari in Italia, lo streaming di Amazon raggiunge la vetta

Disney+, ad ogni modo, sta provando con tutte le sue forze a competere: al momento possiede il 18% delle quote di mercato , facendo segnare un +1% rispetto al primo trimestre, e viene seguita a distanza da Now TV con il 6%, Apple TV+ che passa dal 4% al 6%, Infinity+ che sale dal 3% al 5% e Paramount+ che rimane stabile al 4%.

Amazon Prime Video: cambia la pubblicità, raddoppiano i minuti per chi non paga l'extra

Entrambe le piattaforme hanno infatti conquistato il 27% delle quote di mercato : per Prime Video si tratta di una conferma rispetto al primo trimestre, mentre Netflix ha perso un punto percentuale e ciò ha consentito il verificarsi del clamoroso pareggio.

Netflix e Prime Video sono alla pari in Italia : lo rivelano le classifiche stilate da JustWatch per il secondo trimestre del 2025, che confermano come lo streaming di Amazon sia riuscito ad agguantare la vetta.

La situazione nel resto del mondo

Forte del recente successo da record della terza stagione di Squid Game, Netflix ha insomma perso qualcosa ma continua a mantenere una posizione dominante, condivisa in questo caso con Prime Video, mentre le altre piattaforme si battono per consolidare quote decisamente più piccole.

La classifica del secondo trimestre del 2025

Guardando oltre i confini italiani, si conferma la leadership globale di Netflix e Prime Video nei principali mercati europei e negli Stati Uniti, anche se il rapporto di forza varia sensibilmente da paese a paese. Nel Regno Unito, ad esempio, Netflix mantiene il primo posto con il 26% contro il 24% di Prime Video, ma il vantaggio si assottiglia rispetto ai trimestri precedenti.

In Spagna la situazione è simile, con Netflix al 23% e Prime Video al 20%, mentre in Francia le due piattaforme sono perfettamente alla pari al 25%. Fa eccezione la Germania, dove Prime Video continua a precedere Netflix con un divario di tre punti percentuali (28% contro 25%): un margine in crescita rispetto al passato, che ritroviamo negli Stati Uniti e in Brasile.