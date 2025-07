Abbiamo trascorso molte ore in pista su Le Mans Ultimate e ora siamo pronti a raccontarvi tutto su questa esperienza che simula in modo realistico il campionato WEC.

Nel vasto mondo delle corse automobilistiche, il World Endurance Championship (per gli amici - il WEC) si è ritagliato uno spazio particolare tra gli appassionati. A differenza di altre competizioni più tradizionali, il WEC propone nel proprio calendario diverse gare la cui caratteristica principale è la loro durata. In questa categoria, infatti, ci sono team di piloti che competono insieme sulla stessa vettura per raggiungere la vittoria. Perché servono più piloti e non si corre da soli? La risposta è molto semplice: le gare possono durare anche 24 ore di fila senza pause. Non si tratta, quindi, di una competizione in cui la prima curva dopo la partenza può fare la differenza tra vittoria e sconfitta (a meno che non ci si schianti subito). Qui bisogna prestare particolare attenzione alle strategie, al consumo di gomme e carburante e, soprattutto, cercare di portare la macchina integra e senza rotture fino alla linea del traguardo. Nella stessa gara competono inoltre automobili di categorie diverse, tipicamente rappresentate dalle Hypercar e dalle vetture LMGT3. In questo modo, c'è più carne al fuoco, più attività in pista e le gare risultano più dinamiche. Se tutto questo vi affascina, vi appassiona o semplicemente morite dalla voglia di schierarvi in pista nella leggendaria 24 Ore di Le Mans, allora abbiamo delle ottime notizie per voi. Le Mans Ultimate è il videogioco ufficiale del World Endurance Championship e punta a simulare in maniera realistica e completa tutto ciò che ruota intorno a questa competizione sportiva. Il titolo sviluppato dagli olandesi di Studio 397 ci ha già conquistato durante l'accesso anticipato, tanto che abbiamo continuato a giocarci con l'uscita della versione 1.0, e ora siamo pronti a raccontarvi tutto ciò che offre agli appassionati di corse in questa recensione.

Early Access concluso: cosa cambia? Qualche settimana fa abbiamo provato Le Mans Ultimate in versione Early Access. Proprio durante i nostri test, il team di sviluppo ha annunciato che il gioco sarebbe uscito da questo periodo di prova per essere proposto al pubblico nella sua versione 1.0. Cosa cambia rispetto alle versioni precedenti? Cosa è stato aggiunto in questa versione finale di Le Mans Ultimate? Le Hypercar del WEC sul rettilineo principale di Le Mans su Le Mans Ultimate Coloro che hanno seguito gli sviluppi del videogioco negli ultimi mesi non noteranno particolari cambiamenti in questa versione 1.0. Gli sviluppatori hanno aggiunto due nuove vetture per tutti gli acquirenti: la Aston Martin Valkyrie AMR LMH e la Mercedes AMG LMGT3. Sono state inoltre riviste alcune livree del 2025, i menù di gioco sono stati perfezionati e si è lavorato sull'ottimizzazione e la pulizia del codice, al fine di rendere il tutto più stabile. Gli sviluppatori hanno anche lavorato sulla simulazione della gestione delle gomme che, negli ultimi aggiornamenti, aveva cominciato a comportarsi non proprio realisticamente. Il consumo degli pneumatici è stato quindi rivisto e perfezionato per aumentare ulteriormente il livello di realismo. Le Mans Ultimate 1.0 è in arrivo, la simulazione di corse ha una data di uscita, fuori dall'accesso anticipato Se da una parte questo aggiornamento alla versione 1.0 non rappresenta una rivoluzione, ma piuttosto un'evoluzione come molte altre già viste durante il periodo di accesso anticipato, dall'altra sappiamo con certezza che gli sviluppatori continueranno a pubblicare aggiornamenti in futuro con nuovi contenuti, perfezionamenti e nuove modalità di gioco. In futuro, infatti, vedremo l'introduzione della European Le Mans Series, che ci porterà su piste storiche come Silverstone. All'inizio del 2026, invece, dovrebbe arrivare la nuova modalità carriera che ci permetterà di affrontare diversi campionati WEC e di far crescere il nostro pilota virtuale fino a fargli conquistare l'ambito titolo insieme alla nostra squadra.

Poche modalità per chi gioca da solo Uno dei punti deboli di Le Mans Ultimate sono le sue modalità di gioco. Chi gioca da solo dovrà accontentarsi dell'unica modalità di gioco disponibile, il "Weekend di gara". Sebbene la modalità offra decine di opzioni di personalizzazione per configurare l'evento secondo le proprie preferenze, rimane l'unica modalità disponibile per competere contro l'intelligenza artificiale. Non ci sono prove a tempo o altre modalità offline, come la carriera o la possibilità di affrontare un intero campionato. Due Hypercar della Cadillac in un duello ruota a ruota sulla pista del Qatar L'intelligenza artificiale degli avversari è accettabile, ma certamente non rivoluzionaria. Se riuscite a impostare il livello di difficoltà in modo adeguato, potrete divertirvi con una buona competitività in pista, che vi porterà a dei duelli ruota a ruota molto divertenti e stimolanti. Talvolta, però, in alcune fasi critiche della gara, come il sorpasso di una vettura di categoria inferiore, si possono verificare incomprensioni con l'intelligenza artificiale dei piloti avversari, che rovinano un po' l'esperienza e il grado d'immersione. Bisogna anche dire che questa categoria di motorsport si presta molto bene al gioco in cooperativa, infatti anche nella realtà si corre in team di piloti e non da soli. Per simulare al meglio la fase di cambio pilota, anche quando si corre da soli, Le Mans Ultimate consente di salvare durante una sosta ai box e di riprendere la corsa in un secondo momento. Sarebbe infatti molto difficile completare una 24 Ore di Le Mans da soli senza riposare e senza cambiare pilota.

Multiplayer Online Le modalità di gioco online si distinguono in due macrocategorie: la modalità sincrona e quella asincrona. Partendo da quest'ultima, che è concettualmente simile a quanto abbiamo appena detto per le modalità offline, ci permette di correre il nostro turno di gara, fermare la vettura ai box e passare il volante a un altro giocatore. Il nostro compagno potrà collegarsi in qualsiasi momento e completare il suo stint contro i piloti controllati dall'intelligenza artificiale. Si tratta di una modalità che può sicuramente piacere a chi ama gareggiare con gli amici senza però confrontarsi con altri giocatori online. La Hypercar Ferrari sullo storico circuito di Le Mans Abbiamo poi la parte multigiocatore sincrono, in cui andremo effettivamente a competere con altri piloti. Come siamo ormai abituati da altri titoli dello stesso genere, ogni pilota avrà un suo grado di bravura e di sicurezza in pista. Inizialmente, dovremo essere bravi a competere in modo pulito, anche se non abbiamo notato particolari mosse suicide da parte dei piloti avversari, come invece accade in altri titoli più popolari. In questo modo, il nostro grado di sicurezza aumenterà e potremo competere con piloti che rispettano le regole in pista, per un'esperienza di gioco molto realistica e immersiva. Il sistema di ranking ci è sembrato molto ben strutturato, in quanto consente ai giocatori non solo di competere in sicurezza, ma anche di confrontarsi con piloti di pari livello. La leggendaria pista di SPA in Belgio, fedelmente riprodotta in Le Mans Ultimate Le Mans Ultimate vanta anche un'ottima struttura online per la gestione di eventi e gare. Il gioco offre anzitutto la possibilità di creare server personalizzati, così da poter correre secondo le proprie regole con gli altri giocatori che vorranno unirsi. Inoltre, il gioco offre eventi giornalieri, settimanali e occasionali suddivisi per livello di abilità e grado di sicurezza in pista. Ciò consente alla modalità multigiocatore di avere piloti pronti a gareggiare: troverete sempre qualcuno in pista, spesso anche del vostro stesso livello di abilità. Gli eventi speciali, invece, vengono organizzati in occasione di eventi particolari, come la 24 Ore di Le Mans, durante la quale i piloti sono chiamati a trascorrere 24 ore nel gioco con il proprio team, proprio come accade nella realtà. Infine, vogliamo citare anche la possibilità di affrontare un intero campionato online contro altri giocatori. Ciò ci consentirà di mantenere i punti ottenuti da una gara all'altra e di vedere, a fine campionato, chi è stato il team migliore. Insomma, l'intera struttura della modalità multigiocatore è molto solida e spinge i piloti a gettarsi a capofitto nella competizione online. Ricordiamo che l'online è gratuito per tutti, anche se alcune funzionalità sono limitate per chi non sottoscrive un abbonamento. Queste funzionalità migliorano ulteriormente l'esperienza di gioco, ma non sono assolutamente necessarie.

Comparto tecnico Dal punto di vista tecnico, Le Mans Ultimate è un titolo a due facce. Da una parte, troviamo una cura quasi maniacale nella riproduzione fedele delle vetture e dei tracciati disponibili. Le 29 macchine presenti hanno infatti una cura del dettaglio davvero invidiabile, sia per quanto riguarda la livrea e le linee esterne, sia per gli interni, con il cruscotto, il volante e altri elementi dell'abitacolo. Anche le piste non sono da meno, perché sono state ricreate digitalmente con la tecnologia LIDAR per riprodurre ogni piccolo avvallamento, cordolo, dosso o altro elemento distintivo del tracciato. Le Mans Ultimate ha una resa visiva piuttosto realistica, soprattutto di notte Dall'altra parte, però, la resa visiva non è certo eccezionale. Non aspettatevi un elevato livello di realismo per quanto riguarda l'illuminazione, la gestione delle ombre o altri elementi grafici che aumentano il grado di immersione. È evidente che gli sviluppatori abbiano preferito investire le proprie risorse altrove, dando la priorità alla fisica e al modello di guida, come vedremo nella prossima sezione. Questo aspetto divide un po' i videogiocatori: c'è chi preferisce una grafica fotorealistica e chi invece punta tutto sulle performance e sulla fisica del modello di guida. Complessivamente, possiamo dire che Le Mans Ultimate raggiunge un buon equilibrio tra questi due estremi, proponendo un titolo graficamente valido con un comparto sonoro solidissimo e, al contempo, con un ottimo modello di guida che non incide troppo sui fotogrammi al secondo generati.

Modello di guida Le Mans Ultimate è un simulatore di guida e, in quanto tale, offre il meglio di sé se giocato con una configurazione adeguata di volante e pedaliera. I giocatori occasionali potranno comunque apprezzare il titolo con un controller, ma per godere appieno dell'esperienza simulativa vi consigliamo vivamente di investire in una postazione di guida. Grazie a un'ottima simulazione della fisica delle vetture e del loro comportamento in pista in ogni condizione meteorologica, il gioco offre un'esperienza di guida realistica e coinvolgente. La visuale dall'abitacolo è sicuramente quella preferita da chi vuole il massimo livello di immersione su Le Mans Ultimate Il force feedback generato dal volante vi farà percepire ogni centimetro di asfalto, cordolo o ghiaia percorso dal vostro bolide. Guidando in modo pulito e pacato, non avrete difficoltà a tenere sotto controllo la macchina in ogni curva, gestendo adeguatamente anche eventuali sottosterzi e sovrasterzi. Andando pesanti sull'acceleratore, la difficoltà aumenta in maniera esponenziale. Sul giro secco, ogni staccata e uscita di curva diventa fondamentale per registrare il miglior tempo. Spingendo la macchina al limite, questa diventa molto più nervosa e incontrollabile, ma il videogioco non perde o trascura questi segnali, trasferendoli immancabilmente nelle vostre mani tramite il volante. Dovrete semplicemente imparare a riconoscere, per esempio, una perdita di aderenza del posteriore e reagire tempestivamente per contrastarla. Come potete immaginare, per tirare fuori il massimo potenziale da questo simulatore, è necessario investire del tempo per comprendere appieno le caratteristiche delle vetture presenti, impostare al meglio il setup e, in generale, macinare chilometri in pista per migliorare il feeling e diventare un tutt'uno col proprio mezzo. È necessario dunque impegno e dedizione per godere appieno dell'esperienza di Le Mans Ultimate, che però non deluderà e ci darà grandi soddisfazioni. La LMGT3 della McLaren su Le Mans Ultimate Il modello di guida, però, non è perfetto e in alcuni casi soffre di qualche piccola carenza o imperfezione. Ad esempio, nelle fasi di frenata, il gioco fatica ancora un po' a trasmettere il limite dello pneumatico prima che vada in blocco. Gli sviluppatori, però, ascoltano continuamente il feedback dei videogiocatori per pubblicare nuovi aggiornamenti. Ci aspettiamo che in futuro il livello di simulazione migliori ulteriormente, anche se la base è già molto solida e appagante.

Conclusioni Versione testata PC Windows Digital Delivery Steam Prezzo 34,99 € Multiplayer.it 8.5 Lettori ND Il tuo voto Le Mans Ultimate è un ottimo simulatore di guida, perfetto per chi vuole provare l'emozione e l'adrenalina del campionato WEC. Il modello di guida offre un livello di realismo davvero elevato, con un buon grado di difficoltà che però regala grandi soddisfazioni. Se amate correre, troverete pane per i vostri denti in questo videogioco. Per quanto riguarda i contenuti e le modalità, potrebbe non soddisfare chi preferisce giocare offline da solo. Per gli amanti del multigiocatore, invece, ci saranno sempre dei piloti online pronti a scendere in pista e darvi battaglia. Le Mans Ultimate è un titolo già molto valido, anche se c'è ancora margine di miglioramento, ma siamo sicuri che il team di sviluppo continuerà a lavorare per migliorarlo nei prossimi anni.