Xbox Game Pass ha quattro giochi già confermati in arrivo ad agosto, in attesa dell'annuncio ufficiale

In attesa dell'annuncio ufficiale da parte di Microsoft, che potrebbe arrivare proprio la prossima settimana, vediamo intanto i giochi già confermati per il mese di agosto come in arrivo nel catalogo di Game Pass, anche se chiaramente si tratta di una lista parziale.

Come spesso accade, possiamo avere delle anticipazioni per quanto riguarda le uscite al day one nel servizio, visto che sono quelle che di fatto vengono comunicate in precedenza e ci permettono di avere un'idea dei nuovi arrivi grazie alle date di uscita già stabilite, ma si tratta comunque di una lista molto parziale.

Per quanto riguarda agosto 2025, uno dei titoli presenti nell'elenco è di fatto già stato inserito all'interno della lineup della seconda metà di luglio, mentre gli altri sono noti già da tempo.