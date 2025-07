Game Pass è redditizio per Microsoft? Un giornalista svela possibili retroscena sul servizio

Per anni ha tenuto banco la discussione sul fatto che Game Pass sia remunerativo o no per Microsoft, con la compagnia che ha più volte ribadito come il sistema funzionasse senza generare perdite, ma senza mai chiarire più di tanto l'economia dietro l'abbonamento, con i servizi che, in ogni caso, trascinano ormai da anni in positivo le finanze del gruppo: in queste ore, il giornalista Christopher Dring sembra far emergere un'altra prospettiva, svelando un certo retroscena sulla gestione di Game Pass.

In pratica, secondo quanto riferito da Dring, Xbox non conterebbe i costi sostenuti per i team first party nel conteggio totale, almeno in base a quanto possiamo vedere dai messaggi pubblicati dall'ex-editor di GamesIndustry, "falsando" in questo senso il computo totale.

"Quindi i costi associati all'attività Game Pass sono i compensi pagati a terzi, il marketing, i costi del servizio... e in base a questa misura, è redditizio", ha spiegato Dring, "Quello che non viene conteggiato è il mancato guadagno che gli studi first-party di Xbox subiscono a causa del servizio. Devo immaginare che se gli studi first-party ricevessero un compenso simile, la redditività potrebbe non essere corretta".