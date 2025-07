Pixel 6a, Google riduce la batteria: tre opzioni per gli utenti, incluso rimborso da 100 dollari

Idoneità del dispositivo al programma per le prestazioni della batteria di Pixel 6a: come fare richiesta

Per verificare l'eventuale "idoneità del dispositivo al programma per le prestazioni della batteria di Pixel 6a" è sufficiente compilare un modulo sul sito ufficiale di Google, indicando il codice IMEI del Pixel 6a. Non è richiesto lo scontrino, ma l'account Google deve corrispondere a quello registrato sul telefono. In caso contrario (es. acquisto per terzi), Google potrebbe chiedere ulteriori informazioni per validare la richiesta.

La pagina di inserimento dell'IMEI per la verifica dell'idoneità del dispositivo al programma per le prestazioni della batteria di Pixel 6a

Il rollout dell'update inizierà la prossima settimana. Non è ancora chiaro se verrà notificato direttamente o applicato in background. Meglio quindi controllare regolarmente lo stato della batteria e tenere d'occhio eventuali notifiche da parte di Google.

E voi siete risultati disponibili al programma? Fateci sapere la vostra esperienze e in caso affermativo saremmo felici di aggiungere informazioni più dettagliate all'articolo utilizzando il vostro feedback, anche solo per avere la conversione precisa dei rimborsi in euro.