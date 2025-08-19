Pixel 10, trapelano nuovi dettagli su prezzi italiani, caricatore da 67W e altro ancora

Manca ormai un giorno all'evento Made by Google, con i riflettori puntati sulla nuova gamma Pixel 10, Pixel Watch 4 e altri accessori. Ebbene, in questi mesi le indiscrezioni sono state numerose, difatti abbiamo potuto scoprire una serie di informazioni in anteprima molto interessanti, che ovviamente dovranno essere smentite o confermate da Google. Nelle scorse ore il portale Android Headlines ha condiviso in anteprima il listino prezzi europeo, quindi legato anche al mercato italiano. Vediamo tutti i dettagli.
I prezzi della gamma Pixel 10
Secondo quanto riportato dalla testata, i prezzi saranno i seguenti e non dovrebbero subire variazioni particolari:
- Google Pixel 10 (128GB): 899 €
- Google Pixel 10 (256GB): 999 €
- Google Pixel 10 Pro (128GB): 1.099 €
- Google Pixel 10 Pro (256GB): 1.199 €
- Google Pixel 10 Pro (512GB): 1.329 €
- Google Pixel 10 Pro (1TB): 1.589 €
- Google Pixel 10 Pro XL (256GB): 1.299 €
- Google Pixel 10 Pro XL (512GB): 1.429 €
- Google Pixel 10 Pro XL (1TB): 1.689 €
- Google Pixel 10 Pro Fold (256 GB): 1.899 €
- Google Pixel 10 pro Fold (512 GB): 2.029 €
- Google Pixel 10 pro Fold (1 TB) : 2.289 €
Ad oggi non è chiaro se i nuovi Fold siano effettivamente disponibili anche in Italia, quindi non ci resta che aspettare per scoprire tutti i dettagli in merito. Questo, invece, dovrebbe essere il listino prezzi dei nuovi Pixel Watch 4 nelle varie versioni:
- Google Pixel Watch 4 (41mm, WiFi): 349 €
- Google Pixel Watch 4 (41mm, LTE): 399 €
- Google Pixel Watch 4 (45mm, WiFi): 449 €
- Google Pixel Watch 4 (45mm, LTE): 499 €
Altre novità
Secondo quanto riportato poi da Android Authority, Google potrebbe annunciare anche un caricatore da 67W nella colorazione Snow, con un prezzo di circa 57 dollari americani, mentre il Pixelsnap per la ricarica wireless dovrebbe costare circa 72 dollari americani. Ovviamente vi aggiorneremo con i prezzi italiani ufficiali.