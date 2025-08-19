Pixel 10, trapelano nuovi dettagli su prezzi italiani, caricatore da 67W e altro ancora

Manca ormai un giorno all'evento Made by Google, con i riflettori puntati sulla nuova gamma Pixel 10, Pixel Watch 4 e altri accessori. Ebbene, in questi mesi le indiscrezioni sono state numerose, difatti abbiamo potuto scoprire una serie di informazioni in anteprima molto interessanti, che ovviamente dovranno essere smentite o confermate da Google. Nelle scorse ore il portale Android Headlines ha condiviso in anteprima il listino prezzi europeo, quindi legato anche al mercato italiano. Vediamo tutti i dettagli.