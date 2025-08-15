Pixel 10, batteria più grande e riparabilità migliorata secondo nuovi leak

Manca ormai poco all'annuncio ufficiale della nuova gamma Pixel 10. Ulteriori leak hanno ribadito le capacità delle batterie, ma emergono anche nuovi dettagli su una possibile riparabilità migliorata. Negli ultimi mesi si era già parlato di batterie più grandi, ma vediamo di seguito i dettagli in merito facendo un pratico riepilogo.
Capacità e miglioramenti
Le informazioni sono state riportate da 9to5Google. Di seguito trovate un breve riepilogo delle capacità delle batterie. Ecco gli aggiornamenti, guardando alla serie principale:
- Pixel 10, da 4.700 mAh a 4.970 mAh
- Pixel 10 Pro: da 4.700 mAh a 4.870 mAh
- Pixel 10 Pro XL: da 5.060 mAh a 5.200 mAh
Per ora non sono state svelate le modifiche effettive legate alla riparabilità dei dispositivi, ma pare sia stata migliorata, ottenendo un punteggio da "C" (modelli dello scorso anno) a "B".
Etichette e punteggi
Secondo quanto riportato da YTechB, le etichette regolamentari dell'UE classificano la serie Pixel 10 con un punteggio "A" o "B", tenendo conto di diversi fattori, tra cui resistenza, riparabilità e durata. Il Pixel 10 di base, in particolare, ottiene un punteggio "B", rispetto al punteggio "A" del Pixel 9 di base, ma al momento non ne conosciamo il motivo.
Per quanto riguarda le differenze principali, sappiamo che la capacità nominale del Pixel 9 era di 4.550 mAh, mentre ora si passa a 4.835 mAh, in linea con la capacità pubblicizzata di 4.970 mAh. Non dovrebbero esserci differenze sostanziali per quanto concerne l'autonomia, con un tempo che passa da 49:12 a 49:23.
Il Pixel 10 Pro ottiene una "A", con una batteria da 4.707 mAh rispetto a 4.558 mAh, con un'autonomia che passa da 50:44 del Pixel 9 Pro a 51:09. Il Pixel 10 Pro XL ottiene una "B" con la batteria da 5.078 mAh, rispetto ai 4.942 mAh, mentre l'autonomia scende, passando da 49:30 a 48:39. Vi ricordiamo che i nuovi Pixel verranno annunciati ufficialmente il 20 agosto.