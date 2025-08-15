Pixel 10, batteria più grande e riparabilità migliorata secondo nuovi leak

Manca ormai poco all'annuncio ufficiale della nuova gamma Pixel 10. Ulteriori leak hanno ribadito le capacità delle batterie, ma emergono anche nuovi dettagli su una possibile riparabilità migliorata. Negli ultimi mesi si era già parlato di batterie più grandi, ma vediamo di seguito i dettagli in merito facendo un pratico riepilogo.