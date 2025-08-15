FEAR FA 98 è EA Sports FC mescolato a Silent Hill

Abbiamo provato la demo gratuita presente su Steam (potete trovarla a questo indirizzo ) e c'è sembrata così brutta e sopra le righe che non vediamo l'ora di avere la versione finale.

Un gioco di calcio pieno di sangue, pentacoli e gente che invita a uccidere sembra l'idea che avrebbe un adolescente in crisi ormonale che volesse risultare "edgy" su Reddit. Se volete è anche la descrizione perfetta di FEAR FA 98 di Jacob Jazz, che già dal titolo fa capire dove vuole andare a parare.

Insomma, è una sezione piena di stramberie, ma è giusto precisare che, attualmente, non si può fare niente: non ci sono oggetti da raccogliere o puzzle da risolvere. Non si combatte. Non c'è una vera e propria storia da seguire. È praticamente un prototipo infilato nella demo . Probabilmente tutti questi elementi verranno implementati nella versione finale. Oppure no, chissà. In totale questa fase si esaurisce in cinque minuti e, per adesso, non c'è motivo per tornarci sopra.

La demo di FEAR FA 98 è divisa in due parti: la partita vera e propria e l'esplorazione di un angolo di città in stile Resident Evil , dove si può interagire con diverse scene. Quest'ultima si risolve nell'andare in giro e leggere strambi dialoghi, nel vedere poliziotti che massacrano un tizio qualunque, nel parlare con un altro tipo che afferma di aver mangiato il figlio, o con un altro ancora ha crocifisso il suo migliore amico provando a usarlo come chiave per aprire una serratura. C'è pure un occhio angelo gigante che ci chiede di farlo piangere.

La sezione calcistica

Ma FEAR FA 98 è anche e soprattutto un gioco di calcio. Un brutto gioco di calcio, stando a quanto abbiamo potuto provare, ma a suo modo affascinante. Nella demo è possibile scegliere tra due squadre: delle infermiere sexy e sanguinarie, chiaramente ispirate a quelle di Silent Hill 2, o dei brutali poliziotti.

I tiri producono scie infuocate

Le partite sono abbastanza assurde. Come detto, è un gioco di calcio filtrato dall'immaginario di un adolescente. Quindi il cerchio di centrocampo è un pentacolo, la palla perde sangue, c'è sangue ovunque, si raccolgono candele e bare incatenate per attivare diversi effetti speciali, come il rimpicciolimento o la nebbia, e quando si tira in porta, la palla crea una vistosa scia di fuoco, il tutto in una grafica che imita l'epoca PlayStation.

Nella sua assurdità il gameplay è anche divertente, se lo si guarda con occhi scanzonati. Non funziona niente, va detto: l'intelligenza artificiale degli avversari e ridicola, i troppi effetti grafici riducono spesso la visibilità, e di conseguenza la leggibilità dell'azione e quelle che dovrebbero essere le caratteristiche che rendono unico il gioco, come la presenza di una macchina della polizia che gira per il campo, sono solo dei disturbi che non incidono molto sul gameplay. Considerate che, attualmente, il modo più efficace per fare goal è correre verso la porta ed entrarci dentro, visto che gli avversari non oppongono alcuna vera resistenza. Spesso i portieri sbagliano le rimesse dal fondo, lanciando la palla a pochi metri dal loro corpo. In alcuni casi è capitato che prendessero la palla e, senza alcun motivo, iniziassero a correre verso la porta avversaria, senza passarla agli altri giocatori.

La fase survival horror di FEAR FA 98 per adesso è solo una specie di prototipo

Insomma, con la demo di FEAR FA 98 si sghignazza per qualche minuto. Magari si può pensare di farci un qualche contenuto per i social, ma la parte strettamente videoludica richiede ancora moltissimo lavoro per diventare decente. Ciò non toglie che l'esperienza è stata stranamente affascinante: una specie di caos senza senso che in fondo non ci è dispiaciuto. Certo, dal gioco finito ci aspettiamo molto di più, ma vi sapremo ridire a tempo debito.