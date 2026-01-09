Ecco il prezzo di Steam Machine secondo i listini di due negozi

Il potenziale prezzo di Steam Machine è trapelato online dal codice sorgente dei listini di due negozi cechi. Il nuovo hardware da gioco di Valve è sicuramente una delle novità più rilevanti dell'industria, ma l'incognita del costo per il pubblico rimane tutt'ora aperta, visto che Valve non ha fornito cifre ufficiali.

I prezzi, che chiariamo essere stime (in questa fase), sono stati condivisi online su Reddit dall'utente chusskaptaan, che ha pubblicato le immagini della pagina di Steam Machine del negozio Smarty.cz. I modelli mostrati sono due: uno da 512 GB che, secondo il codice sorgente del sito, avrebbe un prezzo di 19.826 corone ceche, pari a circa 816,64 euro (al cambio attuale). Il secondo è una versione da 2 TB dal prezzo di 22.305 corone ceche, ovvero circa 918,75 euro (al cambio attuale).