Ecco il prezzo di Steam Machine secondo i listini di due negozi

Il potenziale prezzo di Steam Machine è trapelato online dal codice sorgente dei listini di due negozi cechi. Il nuovo hardware da gioco di Valve è sicuramente una delle novità più rilevanti dell'industria, ma l'incognita del costo per il pubblico rimane tutt'ora aperta, visto che Valve non ha fornito cifre ufficiali.
I prezzi, che chiariamo essere stime (in questa fase), sono stati condivisi online su Reddit dall'utente chusskaptaan, che ha pubblicato le immagini della pagina di Steam Machine del negozio Smarty.cz. I modelli mostrati sono due: uno da 512 GB che, secondo il codice sorgente del sito, avrebbe un prezzo di 19.826 corone ceche, pari a circa 816,64 euro (al cambio attuale). Il secondo è una versione da 2 TB dal prezzo di 22.305 corone ceche, ovvero circa 918,75 euro (al cambio attuale).
Troppo alti?
Va detto che il prezzo in euro è una conversione diretta di quello in corone ceche, quindi non è sicuramente quello finale che pagheremo in Italia. Oltretutto, ogni rivenditore potrebbe applicare sconti o maggiorazioni, quindi non prendetelo come definitivo.
Detto questo, dopo l'emersione dei prezzi, un utente X, chiamato Hajedan, ha analizzato con attenzione il codice sorgente di Smarty.cz come forma di verifica, passando poi a controllare il codice sorgente di Alza, un altro grosso rivenditore ceco. La sua ricerca non è stata vana, perché ha scoperto che il secondo negozio ha dei prezzi in linea con quelli del primo. La presenza dei prezzi, inoltre, suggerisce il fatto che presto potrebbero essere svelati ufficialmente.
Ribadiamo che per adesso stiamo parlando di stime, quindi di niente di certo o di definitivo. Verificheremo la loro correttezza quando Valve annuncerà ufficialmente il prezzo di Steam Machine.