Valve svela i requisiti per i giochi su Steam Machine e Steam Frame alla GDC 2026

In occasione della GDC 2026 attualmente in corso, Valve ha svelato i requisiti che sono richiesti per la pubblicazione dei giochi su Steam Machine e Steam Frame, quantomeno per quanto riguarda i titoli "verificati" per i dispositivi in questione.

Si tratta di obiettivi che gli sviluppatori dovrebbero ottenere su tali macchine per poter ottenere il "bollino" di gioco verificato, ma non è una restrizione alla pubblicazione di contenuti, rappresentando delle linee guida per il corretto funzionamento dei titoli in modo che risultino compatibili al 100%.

Non è chiaro se si tratti dei requisiti completi, per il momento sono quelli che sono emersi in queste ore in occasione della GDC 2026 e riportato da alcuni fonti come l'utente Twitter Pirat_Nation nel messaggio riportato qui sotto, in attesa di ulteriori dettagli.