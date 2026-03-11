Valve svela i requisiti per i giochi su Steam Machine e Steam Frame alla GDC 2026

In occasione della GDC 2026 attualmente in corso, Valve ha svelato i requisiti che sono richiesti per la pubblicazione dei giochi su Steam Machine e Steam Frame, quantomeno per quanto riguarda i titoli "verificati" per i dispositivi in questione.
Si tratta di obiettivi che gli sviluppatori dovrebbero ottenere su tali macchine per poter ottenere il "bollino" di gioco verificato, ma non è una restrizione alla pubblicazione di contenuti, rappresentando delle linee guida per il corretto funzionamento dei titoli in modo che risultino compatibili al 100%.
Non è chiaro se si tratti dei requisiti completi, per il momento sono quelli che sono emersi in queste ore in occasione della GDC 2026 e riportato da alcuni fonti come l'utente Twitter Pirat_Nation nel messaggio riportato qui sotto, in attesa di ulteriori dettagli.
Prime indicazioni e linee guida
In generale, si tratta soprattutto del fatto di raggiungere alcune performance minime in modo che i giochi risultino fruibili correttamente e in maniera godibile sulle piattaforme in questione, con Steam Machine che peraltro dovrebbe essere più flessibile rispetto a Steam Deck, data la maggiore potenza.
Con l'occasione, Valve ha anche ribadito che sia Steam Machine che Steam Frame sono ancora previsti uscire nel corso del 2026, solo che risulta piuttosto difficile definire una data di uscita precisa vista l'attuale situazione del mercato hardware.
Per quanto riguarda Steam Machine, queste sono le informazioni trapelate per i giochi verificati:
- Tutti i giochi verificati per Steam Deck sono automaticamente verificati anche per Steam Machine
- Richiesti 30 fps stabili a 1080p
- Utilizzo della stessa interfaccia di comandi e input di Steam Deck
- Non è richiesto il test su risoluzione o leggibilità dell'interfaccia, visto l'utilizzo su schermi più grandi
- L'hardware è significativamente più potente di Steam Deck, cosa che consentirà una compatibilità più ampia sulla libreria
Per quanto riguarda Steam Frame:
- I requisiti si concentrano solo sulla modalità standalone (non viene presa in considerazione la modalità collegata al PC o in streaming)
- Vengono testati sia i giochi VR che non VR su headset
- I giochi devono essere completamente giocabili usando i controller di Steam Frame
- Il target di performance in modalità standalone è 90 fps per i giochi VR o 30 fps a. 1280x720 per giochi non VR
- L'interfaccia dev'essere correttamente leggibile
- I giochi x86 funzionano attraverso Proton e FEX translation, possono essere inserite anche build Android native
- Giochi verificati o giocabili su Deck vengono testati automaticamente per la compatibilità
A questo punto attendiamo ulteriori informazioni sui dispositivi, dopo il recente aggiornamento da Valve su date di uscita e prezzi.