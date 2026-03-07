Quanti dati scaricano giornalmente gli utenti da Steam? Una quantità immensa

Valve ha pubblicato la retrospettiva di Steam del 2025 , in cui, tra le molte informazioni sull'anno appena trascorso della piattaforma, ha svelato anche la quantità di dati scaricata dagli utenti giornalmente e annualmente . Possiamo dirvi che è davvero impressionante. Si parla di download annuali per 100 exabyte, ossia 100.000.000.000.000 MB. Si, centomila miliardi. Giornalmente il dato scende, naturalmente, ma è comunque impressionante: 274 petabyte, che corrispondono a 274.000.000.000 MB.

Una crescita organica

Nel rapporto Valve svela una forte crescita dovuta ai cambiamenti apportati alla piattaforma nel corso dell'anno: "Funzionalità come l'elenco scoperte, le pagine principali da sviluppatore o Steam Playtest nascono come piccole beta e vengono perfezionate nel tempo sulla base dell'utilizzo reale e delle richieste degli sviluppatori. Questo approccio iterativo, orientato alla soddisfazione delle esigenze di sviluppatori e giocatori, ha generato una crescita costante nel lungo periodo, rendendo le opportunità su Steam più ampie che mai."

Quindi ha illustrato i numeri, partendo dagli utenti contemporanei: "Cinque anni fa Steam ha superato per la prima volta i 25 milioni di utenti simultanei. Da allora la piattaforma è cresciuta di circa 3,4 milioni di utenti contemporanei all'anno, raggiungendo un picco di 42 milioni."

Visto il successo di Steam, non sarebbe bello avere Half-Life 3?

Chiaramente la crescita si è riflessa anche nei download: "Questa espansione si riflette anche nei volumi di contenuti distribuiti. Nel 2024 abbiamo consegnato circa 80 exabyte di dati agli utenti; nel 2025 il totale è salito a 100 exabyte. Per dare un'idea della portata: gli utenti di Steam scaricano in media 274 petabyte tra installazioni e aggiornamenti ogni giorno, pari a 11,42 petabyte all'ora, ovvero circa 190.000 GB al minuto."

Valve ha anche spiegato che la crescita dei numeri è corrisposta a un aumento dei ricavi per gli sviluppatori: "Questa crescita esponenziale degli utenti si traduce in un aumento dei ricavi per gli sviluppatori di giochi. Dall'annuncio fatto nel 2018 sull'adeguamento della ripartizione dei ricavi al 75% e all'80%, sempre più giochi, piccoli e grandi, hanno raggiunto soglie di ripartizione dei ricavi più elevate. La quota di ricavi distribuita per tutti i giochi non di Valve su Steam nel 2025 è stata pari al 76%, dato che non include eventuali ricavi derivanti dalla vendita di codici prodotto gratuiti di Steam al di fuori della piattaforma."

Insomma, il negozio di Steam è cresciuto in tutte le direzioni possibili, dando risalto al PC come piattaforma. A questo punto non rimane che attendere il nuovo hardware, che si spera riesca a superare gli attuali problemi.