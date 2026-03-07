Quanti dati scaricano giornalmente gli utenti da Steam? Una quantità immensa

Valve ha pubblicato la retrospettiva di Steam del 2025, in cui, tra le molte informazioni sull'anno appena trascorso della piattaforma, ha svelato anche la quantità di dati scaricata dagli utenti giornalmente e annualmente. Possiamo dirvi che è davvero impressionante. Si parla di download annuali per 100 exabyte, ossia 100.000.000.000.000 MB. Si, centomila miliardi. Giornalmente il dato scende, naturalmente, ma è comunque impressionante: 274 petabyte, che corrispondono a 274.000.000.000 MB.
Una crescita organica
Nel rapporto Valve svela una forte crescita dovuta ai cambiamenti apportati alla piattaforma nel corso dell'anno: "Funzionalità come l'elenco scoperte, le pagine principali da sviluppatore o Steam Playtest nascono come piccole beta e vengono perfezionate nel tempo sulla base dell'utilizzo reale e delle richieste degli sviluppatori. Questo approccio iterativo, orientato alla soddisfazione delle esigenze di sviluppatori e giocatori, ha generato una crescita costante nel lungo periodo, rendendo le opportunità su Steam più ampie che mai."
Quindi ha illustrato i numeri, partendo dagli utenti contemporanei: "Cinque anni fa Steam ha superato per la prima volta i 25 milioni di utenti simultanei. Da allora la piattaforma è cresciuta di circa 3,4 milioni di utenti contemporanei all'anno, raggiungendo un picco di 42 milioni."
Chiaramente la crescita si è riflessa anche nei download: "Questa espansione si riflette anche nei volumi di contenuti distribuiti. Nel 2024 abbiamo consegnato circa 80 exabyte di dati agli utenti; nel 2025 il totale è salito a 100 exabyte. Per dare un'idea della portata: gli utenti di Steam scaricano in media 274 petabyte tra installazioni e aggiornamenti ogni giorno, pari a 11,42 petabyte all'ora, ovvero circa 190.000 GB al minuto."
Valve ha anche spiegato che la crescita dei numeri è corrisposta a un aumento dei ricavi per gli sviluppatori: "Questa crescita esponenziale degli utenti si traduce in un aumento dei ricavi per gli sviluppatori di giochi. Dall'annuncio fatto nel 2018 sull'adeguamento della ripartizione dei ricavi al 75% e all'80%, sempre più giochi, piccoli e grandi, hanno raggiunto soglie di ripartizione dei ricavi più elevate. La quota di ricavi distribuita per tutti i giochi non di Valve su Steam nel 2025 è stata pari al 76%, dato che non include eventuali ricavi derivanti dalla vendita di codici prodotto gratuiti di Steam al di fuori della piattaforma."
Insomma, il negozio di Steam è cresciuto in tutte le direzioni possibili, dando risalto al PC come piattaforma. A questo punto non rimane che attendere il nuovo hardware, che si spera riesca a superare gli attuali problemi.