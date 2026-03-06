Valve spera di lanciare Steam Machine nel 2026, ma la crisi delle memorie pesa

PlayStation via dal PC perché Sony si sente minacciata da Valve e Steam Machine, per un ex-Xbox

"Speriamo di poter distribuire il nuovo hardware nel 2026 ma, come abbiamo chiarito di recente, la carenza di memorie e storage ha creato alcune difficoltà", si legge nel lungo resoconto pubblicato dall'azienda. "Condivideremo degli aggiornamenti non appena avremo definito i nostri piani ."

Nella sua tradizionale retrospettiva dedicata all'anno che si è da poco concluso, Valve ha spiegato che spera di lanciare Steam Machine nel 2026 , così come gli altri dispositivi hardware che ha annunciato, ma la crisi delle memorie pesa e le difficoltà sono sotto gli occhi di tutti.

La line-up di Valve

Valve ha approfittato della retrospettiva per presentare nuovamente i dispositivi hardware annunciati alcuni mesi fa, ovverosia Steam Machine, il visore Steam Frame e il nuovo Steam Controller.

"Progettato per Steam e pensato per supportare l'intera libreria di Steam, il nuovo Steam Controller completamente ridisegnato è pronto all'uso con la semplice modalità plug and play. Ogni controller include un puck che offre una connessione wireless veloce e stabile e funge anche da stazione di ricarica."

"Le levette analogiche con superficie capacitiva, i due trackpad, il feedback aptico ad alta definizione e il puntamento con giroscopio Grip Sense rendono lo Steam Controller il gamepad ideale per il gaming su PC. Grazie a Steam Input, inoltre, gli sviluppatori possono creare configurazioni personalizzate per Steam Controller e Steam Deck, offrendo ai giocatori un'esperienza ottimizzata fin dal primo avvio."

"Grazie a SteamOS e al supporto di Proton per una vastissima libreria di giochi, la realizzazione di un potente PC pensato per il gioco sul grande schermo è diventata una scelta naturale. Steam Machine offre oltre sei volte la potenza di Steam Deck, racchiusa in un design elegante e silenzioso."

"E, trattandosi di un PC prodotto da Valve, è completamente aperto: è possibile installare altri store e launcher di giochi, altri sistemi operativi, utilizzarlo per software di produttività oppure avviare direttamente Steam e iniziare subito a giocare."

"Steam Frame è un visore leggero e confortevole con capacità di elaborazione proprie, pensato per offrire un'esperienza VR wireless di altissimo livello. Tuttavia, grazie alla possibilità di collegarsi a Steam Machine e ad altri PC, rappresenta anche un'ottima soluzione per giocare ai videogiochi in generale, sia in realtà virtuale sia in modalità tradizionale."