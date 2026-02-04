Steam Machine potrebbe arrivare presto: il periodo di uscita è stato confermato da AMD

In effetti, il programma di Valve prevedeva un lancio all'inizio del 2026 per Steam Machine, ma considerando l'attuale stato del mercato hardware è difficile avere certezze sulle uscite a breve termine, dunque si poteva facilmente pensare a un posticipo.

Ovviamente non possiamo prenderla come una comunicazione precisa, anche perché non proviene direttamente da Valve che si occupa direttamente della distribuzione, ma il capo di AMD ha sostanzialmente confermato che Steam Machine dovrebbe arrivare nella prima parte del 2026 , dunque proprio in questi mesi.

Durante la recente conferenza finanziaria di AMD , la CEO della compagnia, Lisa Su, potrebbe aver confermato anche il periodo di uscita di Steam Machine , riferendo che Valve è "sulla strada giusta" per un lancio previsto "nella prima parte di quest'anno".

Un lancio imminente

Si tratta di un'altra informazione molto interessante trapelata dalla conferenza di AMD, dopo quella che vorrebbe la prossima Xbox in corsa per un lancio nel 2027, altra notizia piuttosto inaspettata, considerando che ci stavamo abituando all'idea di un lancio posticipato per la prossima generazione di console.

Parlando sostanzialmente d'altro, Lisa Su ha invece riferito che "Valve è in corsa per iniziare a distribuire la sua Steam Machine con hardware di AMD nella prima parte di quest'anno", facendo dunque pensare a un lancio nella prima metà del 2026.

La nuova Steam Machine è stata annunciata da Valve lo scorso novembre, e si presenta come un piccolo PC dalla forma compatta, con hardware bilanciato per far funzionare i giochi moderni in maniera ottimizzata e accesso diretto a Steam.

Restano tuttavia da capire diversi elementi, prima di tutto il prezzo che è al centro di ampi dibattiti e la data di uscita, ma se quello che dice la CEO di AMD è vero non dovrebbe esserci da attendere molto per avere il quadro completo delle informazioni.