Schermi in bio-resina per i prezzi nei negozi? Ecco Samsung Color E-Paper da 13 pollici

Il pannello adotta una tecnologia di inchiostro digitale che riproduce immagini e testi con una resa simile alla carta, elemento che lo rende adatto a contesti dove la segnaletica deve essere chiara e facilmente leggibile. L'azienda sottolinea la volontà di combinare innovazione e sostenibilità, puntando su materiali meno impattanti e su un consumo energetico ridotto, caratteristica tipica degli e-paper.

Samsung amplia il proprio catalogo di display per la segnaletica digitale introducendo un nuovo modello da 13 pollici della serie Color E-Paper. Il dispositivo utilizza una scocca realizzata in parte con bio-resina derivata dal fitoplancton e propone un approccio più efficiente sia sul piano energetico sia sul fronte dei materiali: vuole essere un'alternativa alla stampa tradizionale, con un'attenzione particolare alla leggibilità e alla flessibilità d'uso.

A cosa serve il Samsung Color E-Paper

Il nuovo Color E-Paper è pensato per sostituire la carta nelle comunicazioni interne e nei punti vendita, e la scelta di un formato da 13 pollici punta proprio un impiego in vari ambiti. Le dimensioni vicine a un foglio A4 favoriscono l'integrazione su scaffali, banconi e porte, aree in cui la comunicazione cartacea è ancora diffusa. La risoluzione di 1600 x 1200 pixel in formato 4:3 mira a garantire un livello di nitidezza adeguato per testi, listini, avvisi e grafiche semplificate. Il peso di 0,9 kg e lo spessore di 17,9 mm agevolano la collocazione del dispositivo anche in ambienti dove lo spazio è limitato.

A giudicare dal materiale promozionale, Color E-Paper da 13 pollici rende le persone davvero felici di leggere le offerte

Il dispositivo integra una batteria ricaricabile e un connettore USB Type-C, scelta che consente l'installazione senza cablaggi permanenti. Le opzioni di montaggio incluse permettono di adattare il display a diverse configurazioni e di spostarlo rapidamente in base alle necessità operative. Samsung dichiara di aver migliorato l'algoritmo di elaborazione del colore per aumentare la precisione cromatica e la leggibilità, con l'obiettivo di offrire una resa paragonabile a poster e cartellonistica stampata. Le immagini promettono di essere stabili, senza l'apporto continuo di energia, una caratteristica che contribuisce a ridurre i consumi nella visualizzazione statica.

L'aspetto più particolare del prodotto, però, riguarda la composizione della scocca. La struttura utilizza plastica riciclata per il 45% e bio-resina per il 10%, materiali che sono stati verificati da UL, ente di certificazione internazionale. Secondo le stime interne dell'azienda, questo approccio permette di ridurre le emissioni legate alla produzione della resina di oltre il 40% rispetto alle alternative petrolchimiche. Anche il packaging segue la stessa filosofia, con scatole e accessori confezionati interamente in carta.

La gestione dei contenuti sfrutta due strumenti principali. In locale è possibile utilizzare la E-Paper App, disponibile per Android e iOS, che consente di aggiornare le immagini direttamente da smartphone o tablet. Per le installazioni più complesse è supportata la piattaforma Samsung VXT, un sistema cloud pensato per controllare da remoto i dispositivi e distribuire contenuti in modo centralizzato. La piattaforma semplifica la creazione delle grafiche e include funzioni dedicate alla resa cromatica, oltre a una modalità di anteprima prima della pubblicazione.

L'arrivo del nuovo modello avviene insieme alla presentazione di una versione da 20 pollici che sarà mostrata in occasione di ISE 2026, uno degli eventi più rilevanti del settore. L'ampliamento della gamma segue l'introduzione del modello da 32 pollici e indica la volontà di coprire un ventaglio più ampio di esigenze professionali, dai piccoli punti vendita ai grandi spazi commerciali.

E voi che cosa ne pensate? Avete già visto pannelli del genere nei negozi?