Animula Nook apre le iscrizioni all'alpha test su PC, è il life sim di Tencent in stile Animal Crossing

Chi è interessato può richiedere l'accesso tramite questo indirizzo . Il test si svolgerà su Steam "a breve". Il gioco è in sviluppo anche per PS5 e Nintendo Switch 2, ma al momento non dispone ancora di una finestra di lancio.

Tencent Games e il team di LilliLandia Games hanno aperto le iscrizioni per l'alpha test su PC di Animula Nook , un simulatore di vita rilassante ambientato in un mondo lillipuziano. Per l'occasione è stato pubblicato anche un nuovo teaser trailer, visibile qui sotto.

Un life sim ambientato in un mondo lillipuziano

Qui sotto trovate i requisiti di sistema raccomandati per partecipare. Sono abbastanza accessibili, ma viene segnalato che il gioco ha un sistema di rivelamento di requisiti minimi, che potrebbe bloccare l'avvio del gioco in caso il vostro PC abbia una configurazione considerata al di sotto degli standard.

Sistema operativo: Windows 10 (64 bit) o successivi

Animula Nook è un life sim ambientato in un mondo in miniatura, dove ogni oggetto quotidiano diventa parte di un ambiente gigantesco da esplorare: una tazza può trasformarsi in una caffetteria, mentre lo schermo di uno smartphone diventa il maxischermo di un cinema.

Il giocatore interpreta un Wishweaver, una creatura incaricata di esplorare, raccogliere risorse, interagire con gli altri personaggi che popolano questo mondo e costruire la propria dimora. È possibile collezionare materiali, arredare la casa con diversi tipi di mobilio e personalizzare il proprio personaggio con numerosi vestiti e costumi.