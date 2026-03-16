Un giocatore giapponese ha ricreato l'intera Tokyo usando Minecraft

Un giocatore giapponese di Minecraft ha realizzato un progetto davvero straordinario: la ricostruzione completa dell'area metropolitana di Tokyo all'interno del gioco. L'autore di cotanta impresa è Rikuma Mikuni, dottorando in architettura presso la Waseda University e membro del comitato organizzatore della Minecraft Cup, una competizione giapponese dedicata ai più giovani.

Un lavoro enorme

Il mondo creato da Mikuni non si limita ai 23 quartieri centrali della capitale, ma include anche l'area di Tokyo occidentale (nota come regione di Tama) e persino le isole, amministrativamente parte della metropoli.

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Nel video di presentazione si possono riconoscere numerosi luoghi famosissimi, tra cui la Tokyo Tower, la Tokyo Station e il MUFG Stadium, tutti ricreati con grande fedeltà. Il mondo virtuale comprende anche aree naturali come il Monte Takao e località molto distanti come Hachijō Town.

La ricostruzione è stata possibile grazie a PLATEAU, un database di dati tridimensionali sviluppato dalle istituzioni giapponesi. Questo progetto governativo mira a creare dei "gemelli digitali" delle città giapponesi attraverso modelli 3D ottenuti da rilievi aerei e altre tecniche di mappatura. I dati includono edifici e caratteristiche geografiche e sono stati resi pubblici e liberamente utilizzabili anche per scopi commerciali. In genere vengono impiegati per la gestione delle infrastrutture, simulazioni urbanistiche e la prevenzione dei disastri, ma come vedete possono tornare utili anche per i videogiochi.

Per usarli in Minecraft, Mikuni ha sviluppato uno strumento capace di convertire i dati di PLATEAU nel formato del gioco con grande precisione. Il programma è stato realizzato nel corso di due anni, parallelamente alla sua ricerca universitaria. Poiché esistono dataset PLATEAU per ogni prefettura del Giappone, Mikuni ha dichiarato di voler continuare il lavoro convertendo anche altre aree del paese in mondi di Minecraft. Praticamente sta riducendo il Giappone in blocchi.

Al momento la Tokyo ricreata da Mikuni non è disponibile per il download, ma l'autore sta valutando la possibilità di pubblicare l'opera. Nel frattempo ha condiviso un link a un tool ufficiale del ministero che consente anch'esso di convertire i dati di PLATEAU in mondi di Minecraft.

Minecraft di suo, continua a essere aggiornato con regolarità, viste le altissime vendite che registra ogni anno.