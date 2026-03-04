Il nuovo aggiornamento di Minecraft dedicato ai cuccioli ha finalmente un nome

Teneri cuccioli

Minecraft ha annunciato il nome ufficiale del suo primo aggiornamento del 2026: quello che finora era stato soprannominato "baby mob update" si chiamerà in realtà "Tiny Takeover". La notizia è arrivata tramite un post ufficiale sul blog di Mojang, lo studio di sviluppo, che ha scelto un titolo in linea con quello dei contenuti proposti, decisamente teneri.