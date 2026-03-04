Il nuovo aggiornamento di Minecraft dedicato ai cuccioli ha finalmente un nome

Teneri cuccioli
Minecraft ha annunciato il nome ufficiale del suo primo aggiornamento del 2026: quello che finora era stato soprannominato "baby mob update" si chiamerà in realtà "Tiny Takeover". La notizia è arrivata tramite un post ufficiale sul blog di Mojang, lo studio di sviluppo, che ha scelto un titolo in linea con quello dei contenuti proposti, decisamente teneri.
Quando?
Non è stata però ancora comunicata una data di uscita precisa, anche se immaginiamo che non manchi tantissimo. Seguendo quanto fatto con gli aggiornamenti precedenti, il lancio potrebbe avvenire entro poche settimane dall'annuncio del nome, probabilmente in concomitanza con la primavera.
Per il resto vengono riepilogate delle novità già note: ben 33 baby mob riceveranno un restyling grafico, mentre tra i nuovi oggetti creabili figurano le targhette con nome e i "denti di leone dorati". La possibilità di creare direttamente le targhette, invece di doverle trovare nei forzieri dell'Overworld, rappresenta una grossa comodità, anche se introduce una notifica non proprio piacevole: quella della morte dei nostri cuccioli.
Tra le altre novità spiccano le nuove uova di spawn dedicate esclusivamente alle versioni baby dei mob: ogni cucciolo avrà il proprio uovo specifico, permettendo di evocarlo direttamente senza dover prima far riprodurre la versione adulta. Una scelta che renderà la modalità Creativa decisamente più "adorabile". L'aggiornamento introdurrà anche un nuovo blocco musicale, la "tromba", pensato per ampliare le possibilità sonore dei note block.
Non ci resta che aspettare di sapere quando potremo provare i nuovi contenuti.