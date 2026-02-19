1

Minecraft Java effettua un grosso cambiamento tecnologico, tra migliorie e possibili problemi

Minecraft Java si prepara a una transizione tecnologica di notevole portata spostandosi da OpenGL a Vulkan, cosa che porterà vantaggi ma anche qualche possibile problema.

19/02/2026
Un'immagine di Minecraft
Mojang ha annunciato che Minecraft Java sta effettuando un grosso cambiamento tecnologico, passando dalla vecchia base su OpenGL a Vulkan, cosa che dovrebbe consentire notevoli evoluzioni anche nel prossimo futuro, compreso il supporto per i miglioramenti grafici di Vibrant Visuals.

Non si tratta solo di estendere l'aggiornamento grafico alla versione Java, però: di base c'è anche un problema di compatibilità che stava emergendo con la base su OpenGL, come spiegato da Mojang in un recente comunicato pubblicato sul sito ufficiale.

OpenGL è la base tecnologica su cui è costruito Minecraft Java, ma si tratta di una API ormai vecchia, che ha smesso da anni di ricevere aggiornamenti ufficiali e che comincia ad essere problematica.

Assicurare compatibilità e sviluppi futuri

Come riferito da Mojang, uno degli elementi maggiormente critici è dato da MacOS: la piattaforma Apple smetterà di supportare OpenGL su alcuni hardware moderni, cosa che porrebbe un problema di compatibilità con Minecraft.

Per assicurare la massima compatibilità di Minecraft: Java Edition su tutte le piattaforme su cui è attualmente disponibile (PC, Mac e Linux) è diventato necessario il passaggio a una nuova piattaforma tecnologica, che è stata trovata in Vulkan.

L'API Vulkan è direttamente supportata da Windows e Linux, e anche da MacOS attraverso un translation layer che è ormai consolidato e ben funzionante, cosa che dovrebbe garantire un futuro stabile per Minecraft Java.

Un problema di questo passaggio potrebbe emergere per i modder, che potrebbero dover lavorare di più per far funzionare tutto a dovere su Vulkan, ma Mojang ha assicurato il massimo supporto per cercare di far funzionare tutto a dovere dopo la transizione tecnologica.

Il passaggio a Vulkan dovrebbe iniziare nel corso dell'estate e avverrà in maniera graduale attraverso snapshot e periodi di prova, con il cambiamento completo che arriverà solo al termine di numerosi test e quando tutto sembrerà funzionare al meglio.

Per quanto riguarda gli utenti, il passaggio di Minecraft Java a Vulkan dovrebbe risultare indolore, sebbene i problemi legati alle mod potrebbero ovviamente colpire i giocatori che le utilizzano. Tuttavia, l'evoluzione tecnologica dovrebbe portare presto anche al supporto per i miglioramenti grafici di Vibrant Visuals.

Ovviamente, tutto questo riguarda solo la versione Java di Minecraft, non la Bedrock che si basa su un'altra struttura.

