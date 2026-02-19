Il nuovo smartphone Google Pixel 10a è disponibile in preordine anche su Amazon

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone, il nuovissimo Pixel 10a di Google è attualmente disponibile in preordine anche su Amazon. Di seguito troverai tutte le versioni da 128 GB , basterà cliccare sui box per accedere direttamente alla pagina: Di seguito, invece, trovi i tagli da 256 GB : Il prodotto uscirà ufficialmente il 5 marzo 2026 e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni, se vorrai. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Le caratteristiche dello smartphone

Questo smartphone adotta un vetro più resistente ai graffi, oltre a offrire un supporto software di 7 anni per gli aggiornamenti. La batteria ha una capacità di 5.100 mAh con ricarica rapida fino al 50% in 30 minuti con un caricatore 45W USB-C PPS o superiore (venduto separatamente). Il comparto fotografico è composto da una fotocamera posteriore wide da 48 MP, un'ultra-wide da 12 MP e Super Res Zoom fino a 8x. La fotocamera anteriore è da 13 MP. Di seguito puoi consultare la scheda tecnica ufficiale per ulteriori dettagli.

Nel complesso di tratta di un prodotto dalle caratteristiche interessanti, ma se non vuoi spendere troppo o hai altre esigenze, potresti voler optare per altre soluzioni.