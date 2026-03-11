Xiaomi TV F Pro QLED a 120Hz da 75” è in forte sconto su Amazon con le offerte di primavera

Fino al 16 marzo la Festa delle Offerte di primavera di Amazon propone tantissimi prodotti a prezzi convenienti. Se state cercando un televisore di grandi dimensioni, ma a un prezzo contenuto, potrebbe fare al caso vostro la promozione sulla smart TV Xiaomi TV F Pro da 75 pollici , ora disponibile con il 26% di sconto . Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina dell'offerta a questo indirizzo oppure cliccando sul box sottostante. Potrete acquistare questa TV per 519 euro , con un risparmio di 180 euro rispetto al prezzo consigliato di 699 euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con consegna gratuita e ritiro del vecchio TV incluso nel prezzo.

Una Smart TV completa e perfetta anche per il gaming

Xiaomi TV F Pro è un TV QLED 4K UHD che combina un'ottima resa visiva, funzioni smart complete e grande versatilità, risultando ideale sia per la visione di film e serie sia per il gaming. Supporta HDR10+, HLG e la Filmmaker Mode, offrendo immagini brillanti e ricche di dettagli, con una copertura del 94% dello spazio colore DCI‑P3. La modalità Game Boost a 120 Hz migliora la fluidità nelle scene più movimentate, rendendolo adatto anche alle console di ultima generazione.

Il sistema operativo integrato è Fire TV, che permette di accedere facilmente alle principali app di streaming, utilizzare i comandi vocali tramite Alexa e sfruttare la compatibilità con Apple AirPlay per condividere contenuti da dispositivi iOS e macOS. Grazie ai 2 GB di RAM e ai 32 GB di memoria interna, gestisce senza difficoltà app e servizi on demand, garantendo un'esperienza d'uso reattiva e intuitiva. È una scelta affidabile per chi desidera un TV completo, elegante e performante.