Days Gone è in offerta su Instant Gaming: sfreccia e combatti tra le strade dell'Oregon infestate dagli zombie

Su Instant Gaming, oggi, è disponibile un maxi sconto su Days Gone che cala drasticamente di prezzo. Tutti i dettagli relativi al gioco e alla promo.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   11/03/2026
Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante su Days Gone: titolo che viene messo in offerta con un maxi sconto attivo del 70% per un costo totale e finale d'acqusito di 14,66€ (IVA inclusa). La key è utilizzabile su Steam. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Days Gone è un titolo che nasce come esclusiva PlayStation per poi approdare su PC. Si tratta di un gioco avventuroso, coinvolgente e longevo (a tratti, forse, anche troppo, con il rischio di una trama che va ad "annacquarsi" in alcune situazioni).

Ulteriori dettagli sul gioco

Nei panni di Deacon St. John, il protagonista cerca di ritrovare sua moglie mentre esplora città abbandonate, foreste e montagne dettagliate, affrontando nemici infetti e umani ostili. Il gameplay offre una combinazione di combattimento, stealth e sopravvivenza.

I giocatori possono usare armi da fuoco, armi improvvisate o strategie silenziose per evitare gli scontri. Il sistema giorno-notte influisce sulle sfide: i Freakers sono lenti di giorno ma estremamente pericolosi di notte. La moto di Deacon è fondamentale: funge da mezzo di trasporto, deposito e strumento di fast travel.

Days Gone Pc 17

Può essere aggiornato per aumentare carburante, velocità, durabilità, manovrabilità e capacità di trasporto delle munizioni. La versione PC supporta monitor ultra-wide, framerate sbloccati e grafica migliorata, mentre l'edizione include New Game Plus, Survival Mode, Challenge Mode e skin per la moto. Qui la nostra recensione.

