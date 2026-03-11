Nintendo vola in borsa, spinta dal successo di Pokémon Pokopia

Sembra proprio che Pokémon Pokopia stia avendo effetti benefici sull'intera Nintendo, considerando che il successo del nuovo gioco sta trascinando la compagnia in borsa, con il titolo che vola a +15% nelle ultime ore.

Si tratta di una notevole inversione di tendenza, considerando che le azioni Nintendo avevano subito un notevole tracollo negli ultimi tre mesi, arrivando a perdere il 40% del valore anche a causa dei timori sul prossimo futuro del mercato hardware e gli eventuali aumenti di prezzo che potrebbero rallentare le vendite di Nintendo Switch 2.

Negli ultimi due giorni si è invece registrato un improvviso incremento, e il principale fautore di questo effetto benefico è probabilmente proprio Pokémon Pokopia, che si sta rivelando un notevole successo.