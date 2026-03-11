Nintendo vola in borsa, spinta dal successo di Pokémon Pokopia

Sembra proprio che Pokémon Pokopia stia avendo effetti benefici sull'intera Nintendo, considerando che il successo del nuovo gioco sta trascinando la compagnia in borsa, con il titolo che vola a +15% nelle ultime ore.
Si tratta di una notevole inversione di tendenza, considerando che le azioni Nintendo avevano subito un notevole tracollo negli ultimi tre mesi, arrivando a perdere il 40% del valore anche a causa dei timori sul prossimo futuro del mercato hardware e gli eventuali aumenti di prezzo che potrebbero rallentare le vendite di Nintendo Switch 2.
Negli ultimi due giorni si è invece registrato un improvviso incremento, e il principale fautore di questo effetto benefico è probabilmente proprio Pokémon Pokopia, che si sta rivelando un notevole successo.
Nintendo risorge in borsa
Le azioni di Nintendo erano scese dal valore massimo recente di circa 89$ all'inizio di novembre scorso a un punto minimo di 52$ registrato il 13 febbraio, dunque un crollo di oltre il 40% nel giro di tre mesi.
In base a quanto riferito da Bloomberg, tuttavia, il prezzo delle azioni è salito improvvisamente a partire dall'inizio di questa settimana, arrivando a circa 62$ in chiusura di giornata, dunque registrando già un incremento del 15%.
Ci troviamo peraltro solo all'inizio della settimana, dunque la tendenza potrebbe continuare a portare a risultati ancora più favorevoli per Nintendo.
Quello che incuriosisce di più è però il motivo di questo entusiasmo, che probabilmente va ricercato in Pokémon Pokopia: la particolare simulazione di vita che mischia elementi da Animal Crossing, Pokémon e Minecraft, sviluppata da Omega Force in collaborazione con Game Freak, ha avuto un impatto impressionante.
Oltre a essere il nuovo gioco con la media voti più alta del 2026 su Metacritic, nonché il gioco Pokémon con la media dei voti più alta di tutta la serie, si sta rivelando anche un grande successo commerciale, registrando sold out in versione fisica in vari paesi.