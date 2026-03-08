Ora potete visitare l'isola degli autori di Pokémon Pokopia: vi basta questo codice

Pokémon Pokopia, ridotto all'osso, è un gioco nel quale dobbiamo riportare un'isola distrutta al proprio splendore, creando habitat naturali adeguati e ricreando strutture, terraformando anche l'ambientazione.
Potete farlo sulla vostra isola personale dedicata alla storia del gioco, ma potete farlo anche su un'isola in cloud, nella quale potete invitare i vostri amici. Inoltre, potete visitare le isole degli altri giocatori, compresa quella degli sviluppatori.
Il codice per vedere l'isola degli sviluppatori di Pokémon Pokopia
Se volete visitare l'isola in cloud creata dagli autori dell'esclusiva per Nintendo Switch 2, dovete utilizzare il seguente codice: PXQC G03S. Come potete vedere qui sotto, entrerete in una ambientazione ben realizzata che potrebbe darvi qualche idea su come decorare e migliorare la vostra isola.
Per poter visitare le isole degli altri giocatori tramite il codice, avete prima di tutto bisogno di un abbonamento a Nintendo Switch Online, visto che si tratta di una funzione di rete e non è accessibile senza essere iscritti.
Inoltre, vi servono gli Occhialoni Misteriosi (Mysterious Goggles) che possono essere ottenuti dal Pokémon PC Shop per una piccola somma. Inserendo il codice sopra indicato, sarà possibile visitare l'isola di Koei Tecmo: chiaramente potrebbe svelarvi in anticipo certi contenuti di gioco, quindi esploratela a vostro rischio e pericolo.
Vi lasciamo in conclusione alla nostra recensione di Pokémon Pokopia.