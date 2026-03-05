Pokémon Pokopia, 10 consigli per cominciare col piede giusto la nuova avventura Pokémon

Come abbiamo detto nella recensione di Pokémon Pokopia e come era facile immaginare considerando il tipo di esperienza proposta, l'ultima fatica di Omega Force non può essere considerata un gioco difficile, anzi. L'essere accogliente e il non forzare il giocatore in nessun modo consentono a questo mix tra Minecraft e Animal Crossing ad essere adatto a tutti. Questo, però, non vuol dire che Pokémon Pokopia manchi di profondità. La possibilità di fare letteralmente a pezzi tutti gli scenari, per poi ricostruirli a piacimento, le centinaia di mostri tascabili da collezionare e le decine di segreti celati all'interno degli habitat presenti, rendono il gioco un'avventura Pokémon con tutti i crismi, in grado di offrire un livello di lettura diverso in base al giocatore: nostalgico e agrodolce per i veterani, mentre più allegro e leggero per i più piccoli. Qualunque sia il vostro curriculum, questi 10 consigli di Pokémon Pokopia potrebbero aiutarvi ad affrontare il gioco nel modo giusto, rendendo più semplice portare a compimento le richieste avanzate dal Professor Tangrowth.

1 Raccogliete il miele (e anche le altre materie prime)! I Pokémon che riuscirete a riportare a Pokopia sono un po' passivi, nulla a che vedere con quelle sagome degli abitanti di Animal Crossing. Nonostante questo alcuni di loro fanno una cosa utile: lasciano delle preziosissime materie prime vicino a casa loro. I rottami possono essere trasformati in prezioso ferro, l'argilla in utilissimi mattoni, i rotoli di lana in mobilio vario. Tutte queste cose, però, impallidiscono di fronte al miele. Non solo può essere scambiato con una serie di mobili, ma una volta che avrete attivato i "negozi" sarà una delle migliori monete di scambio, dato che vale ben 100 ed è una risorsa praticamente infinita. Questo bel prato fiorito sarà una fabbrica di miele! Occhio dunque a tutti gli habitat coi fiori: se vedete qualcosa di luccicante correte, potrebbe essere preziosissimo oro dolce!

2 Coltivare Nei giochi di questo tipo, coltivare è sempre un'opzione importante e Pokémon Pokopia non sfugge a questa regola. Certo, non siamo di fronte ad un Harvest Moon, nondimeno avere sempre tutte le coltivazioni mature e a portata di mano consente di non incorrere in "colli di bottiglia" qualora vi venga richiesto un frutto particolare o abbiate bisogno di materie prime o di azioni particolari. Avere un campo sempre pieno di verdura è una gran comodità Il cibo, infatti, ha un ruolo importante in Pokémon Pokopia: serve sia per rimpinguare i PP e quindi consente a Ditto di usare liberamente tutte le sue mosse, sia per fare regali graditi ai vari Pokémon che, se blanditi, saranno più felici di stare nel vostro paradiso. Una volta scoperte le ricette, oltretutto, il cibo sarà fondamentale per potenziare le diverse mosse di Ditto, così da annaffiare più piante con Pistolacqua, ma soprattutto di tagliare le reti di acciaio e di distruggere i blocchi speciali di ferro, oro e degli altri metalli speciali, fondamentali per costruire gli edifici più grossi o le strutture speciali. Ogni zona ha una verdura e un albero tipici, ma niente vi vieta di usare i semi anche da altre parti Piccolo consiglio: seminare sul bordo di un corso d'acqua consente di avere il terreno sempre irrigato, una cosa che rende automatica la crescita delle colture. E nel caso in cui abbiate fretta andate a cercare un Pokémon d'erba e portatelo al vostro campo: lo vedrete far germogliare i semi ancora più velocemente.

3 Migliorare il livello di abitabilità Ogni habitat ha un Pokémon Center abbandonato che, con un po' di fatica potrà essere ripristinato. Al suo esterno, però, ci sarà sempre un computer funzionante che vi darà sia i compiti giornalieri da svolgere, sia vi consentirà l'accesso all'App Pokémon Life, una sottoscrizione a premi grazie alla quale comprare nuovi mobili, progetti e abitazioni. La varietà di questi oggetti dipende dall'abitabilità dell'habitat, ovvero dalla qualità media delle abitazioni dei Pokémon presenti, Ditto incluso. Ecco, migliore sarà l'abitabilità dell'habitat e più opzioni avrete a disposizione: ricordatevi quindi di lavorare pian piano per migliorare la vita dei vostri "colleghi", così da non dovervi trovare ad un certo punto a dover fare tutto in una volta. Basterà chiedere ai Pokémon "Come va la vita?" e loro vi diranno esattamente di cosa hanno bisogno per stare meglio. Potrebbe essere un frutto o un'abitazione migliore, dovrete essere voi a capire come soddisfarli al meglio. Basterà premere "-" nella schermata del computer per capire chi è più bisognoso. Ricordatevi due cose: creare una bella casa, piena di mobili pregiati e invitare al suo interno i Pokémon è una buona strategia per far schizzare in alto la qualità della loro vita. La seconda cosa è che anche Ditto fa parte del conteggio: la prima tana che costruirete diventerà presto limitante per il punteggio.

4 Controllare sempre i negozi Dopo qualche ora di gioco non solo attiverete i Pokémon Center, ma avrete la possibilità di creare veri e propri negozietti gestiti da Pokémon: è una buona idea controllare ogni giorno cosa offrono, visto che il catalogo cambia e potrebbero capitare metalli rari o quel mobile che starebbe proprio bene in casa vostra. Il Pokémon Center diventerà anche un piccolo centro commerciale Inoltre anche il catalogo Poké Life si aggiorna ogni 24 ore, offrendo nuovi oggetti, ma soprattutto nuovi progetti, grazie ai quali arricchire il catalogo di cose che potete costruire istantaneamente al banchetto lavoro.

5 Spostare i Pokémon da un bioma all’altro In base a come state giocando, potrebbe capitare di aver bisogno di una grande forza lavoro in una determinata zona. Una strategia potrebbe essere quella di ricreare l'habitat giusto per attrarre i Pokémon che vi servono, un'altra, invece, è quella di spostare un collega da una zona all'altra all'occorrenza. State costruendo tanti edifici contemporaneamente? Chiedete a tutti i costruttori di seguirvi dove sono i cantieri. Volete organizzare una festa in spiaggia? Sulle montagne c'è proprio il cuoco adatto a creare il menù. Avete bisogno di dare una scossa all'ambiente? Sapete già a chi chiedere. Sarà possibile organizzare feste in ogni zona, spostando lo Chef dove serve! Finiti i lavori i Pokémon poi torneranno a casa loro, a meno che decidiate di trovare loro una nuova abitazione in una nuova zona. Ricordatevi che i Pokémon vi seguiranno anche nella zona finale, per aiutarvi a costruire il paradiso Pokémon definitivo.

6 Raccogliere tutto quello che luccica Pokémon Pokopia è un gioco che tendenzialmente non vi spinge a fare nulla, ma lascia al giocatore la libertà di scegliere se e quando fare qualcosa. Per questo motivo ha tutta una serie di sistemi per aiutarvi a progredire nell'avventura e scoprire sempre nuove cose. Il consiglio che vogliamo darvi è quindi: guardatevi bene intorno e raccogliete tutto quello che luccica. Vicino a degli oggetti potrebbero esserci le tracce di un Pokémon che vi consentiranno di scoprire un nuovo habitat, nelle pokéball ci sono oggetti e schemi abbandonati, mentre sottoterra si possono trovare oggetti misteriosi che il professore saprà identificare, o altre cose persino più interessanti. E fate attenzione anche ai suoni: ogni tanto si sentono dei versi leggendari...

7 State attenti a quello che dicono i Pokémon Questo consiglio è simile al precedente: i Pokémon "parlano" attraverso dei fumetti. Quindi, se li vedete agitare, vuol dire che hanno qualcosa da dire ed è sempre meglio andare a capire cosa vogliono. I fumetti gialli indicano l'arrivo di un nuovo mostro tascabile, mentre quelli normali la fine di un progetto, il fatto che vogliono farvi un regalo, o che un habitat si potrebbe popolare. Alcuni potrebbero chiedere una mano per migliorare le proprie condizioni di vita. I Pokémon esprimono i loro sentimenti attraverso fumetti e simboli Poco importa: se un Pokémon deve dirvi qualcosa, è meglio ascoltarlo.

8 Andare ogni giorno nell'Isola onirica Anche le Isole Oniriche si aggiornano quotidianamente. Si tratta di speciali isole che è possibile raggiungere parlando con Drifloon. Questo vuol dire che ogni 24 ore potrete andare in un nuovo luogo da "saccheggiare" liberamente e che consentirà di avere una scorta illimitata di nuovi oggetti, materie prime, piante e così via. Le Isole Oniriche hanno sempre una o più grotte per ottenere metalli preziosi Potrebbe persino capitarvi un'isola con dell'oro o altre rarità. La cosa bella è che le potrete visitare in compagnia degli amici e che ogni giorno potrete tornarci tutte le volte che vorrete, solo che sarà sempre la stessa isola.

9 Controllare la descrizione dell’habitat Ad un certo punto arriva per tutti il momento di volere il proprio Pokémon preferito. In Pokopia ce ne sono più di 300, tantissimi, anche se solo una piccola parte rispetto a tutti quelli creati da Game Freak in questi 30 anni. Se siete tra i fortunati che hanno il loro mostriciattolo preferito presente, vorrete sicuramente ottenerlo e averlo vicino a Ditto. Charmander e Bulbasaur sono senza dubbio due dei Pokémon più amati Come fare? Non sempre è semplice interpretare le indicazioni che sono date di base. Gli sviluppatori, però, hanno "nascosto" un elenco dettagliato di tutto quello che c'è bisogno per ricreare l'habitat perfetto. Basta premere "+", poi andare sull'app "Habitatdex" e cercare quello che si vuole creare. A questo punto premendo prima "A" e successivamente "X" si ottiene la lista precisa di quello che serve per ricrearlo, con tanto di specifica se serve un oggetto particolare o uno qualsiasi di quel genere. In altre parole se, nel caso in cui serva un albero, per esempio, bisogna procurarsi quel tipo specifico o se va bene un arbusto qualunque.