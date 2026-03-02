Pokémon Pokopia ha ricevuto voti stellari nelle recensioni internazionali

Il verdetto è estremamente positivo : mancano ancora alcune testate all'appello, ma la quasi totalità dei giudizi pubblicati finora è ampiamente favorevole. Il rilassante simulatore di vita co‑sviluppato da Game Freak e Omega Force ha ottenuto voti altissimi dalla stampa internazionale, con numerosi perfect score e molti 9. Nel momento in cui scriviamo, il gioco vanta una media di 90 su Metacritic , la più alta tra tutti i titoli pubblicati nel 2026.

Pochi minuti fa è scaduto l'embargo sulle recensioni di Pokémon Pokopia , il life‑sim in arrivo su Nintendo Switch 2 il prossimo 5 marzo, dandoci modo di scoprire come è stato accolto dalla critica mondiale.

Pokémon Pokopia convince praticamente tutti

Prima di passare in rassegna le recensioni della critica mondiale, se non lo avete ancora fatto vi consigliamo di leggere anche la nostra recensione di Pokémon Pokopia.

Multiplayer.it - 90

Gamingbible - 100

ScreenHub - 100

Siliconera - 100

TechRadar Gaming - 100

Screen Rant - 100

VGC - 100

Games.ch - 91

GamesRadar+ - 90

Nintenderos - 90

Game Informer - 90

Metro GameCentral - 90

Gamereactor UK - 90

The New York Times - 90

The SixthAxis - 90

IGN - 90

Vooks - 90

Atomix - 90

Areajugones - 89

Nintenduo - 88

TierraGamer - 88

NintendoLife - 80

TrueGaming - 80

The Gamer - 60

Siliconera, che ha assegnato il voto massimo, scrive: "Pokémon Pokopia è un eccellente gioco di simulazione di vita che prende il meglio dai campioni del genere e lo evolve in qualcosa che i fan di Pokémon, e gli amanti dei cozy game, adoreranno. Il grinding nelle fasi avanzate non smorza un'avventura che rimane ricca di scoperte a 100 ore quanto lo era alla prima."

IGN, con un 9, lo definisce: "Un vero gioiello: un simulatore di vita e gestione della città ricco di personalità, capace di valorizzare al massimo il fascino dei suoi mostri in un modo che conquista sia i giocatori creativi sia i collezionisti. [...] E brilla ancora di più grazie al suo protagonista, un Ditto rosa e paffuto impossibile da non amare."

La recensione più negativa è quella di The Gamer, che con un 6 afferma: "Pokémon Pokopia offre momenti divertenti, ma nel complesso non approfondisce davvero il lato Pokémon del suo mondo e propone missioni di costruzione perlopiù rigide e ripetitive. [...] Tuttavia, chi ha pazienza troverà un gioco che sa farsi apprezzare. Bisogna solo superare prima la parte meno riuscita."