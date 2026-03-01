Game Freak spiega da dove viene il nome Pokémon Pokopia

Pokémon Pokopia non ha un chiaro significato, ma non preoccupatevi, Game Freak ha deciso di spiegare l'origine di questo nome .

Il prossimo grande gioco della serie Pokémon sarà Pokémon Pokopia , uno spin-off che ci mette nei panni di un Ditto che si trasforma in una sorta di essere umano e che cerca di ridare vita a una serie di isole distrutte e aride. Si tratta di un gioco ben diverso dagli altri capitoli della serie e anche diverso nel titolo.

L'origine del nome Pokémon Pokopia

Ancora più precisamente, ha deciso di spiegare l'origine del nome giapponese a partire dal quale la versione occidentale è stata chiamata. Dovete infatti sapere che Pokémon Pokopia in giapponese si chiama "Poko a Pokémon". Cosa vuol dire però?

Parlando con Famitsu, il director e game designer Shigeru Ohmori di Game Freak ha spiegato: "Sin dall'inizio volevamo dare un titolo un po' più rilassato di un classico gioco Pokémon. Mentre cercavamo qualcosa che avrebbe spinto i bambini a giocare, qualcosa che esprimesse un senso di freschezza e scioltezza del gioco, siamo arrivati all'espressione 'poco a poco' [ndr, probabilmente viene dallo spagnolo, più che dall'italiano, sebbene il significato sia lo stesso]."

Continua spiegando: "La sensazione suscitata dalla parola combaciava con l'immagine di posizionare blocchi in stile 'poko poko' (onomatopea giapponese che significa 'qui e lì'), quindi l'abbiamo modificata per dargli uno stile da Pokémon e siamo arrivati a 'Poko a Pokémon'."

Ricordiamo poi che Pokémon Pokopia avrà un Pokédex da completare, ma sarà un po' diverso.