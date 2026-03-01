Game Freak spiega da dove viene il nome Pokémon Pokopia

Il prossimo grande gioco della serie Pokémon sarà Pokémon Pokopia, uno spin-off che ci mette nei panni di un Ditto che si trasforma in una sorta di essere umano e che cerca di ridare vita a una serie di isole distrutte e aride. Si tratta di un gioco ben diverso dagli altri capitoli della serie e anche diverso nel titolo.
Pokémon Pokopia non ha un chiaro significato, ma non preoccupatevi, Game Freak ha deciso di spiegare l'origine di questo nome.
L'origine del nome Pokémon Pokopia
Ancora più precisamente, ha deciso di spiegare l'origine del nome giapponese a partire dal quale la versione occidentale è stata chiamata. Dovete infatti sapere che Pokémon Pokopia in giapponese si chiama "Poko a Pokémon". Cosa vuol dire però?
Parlando con Famitsu, il director e game designer Shigeru Ohmori di Game Freak ha spiegato: "Sin dall'inizio volevamo dare un titolo un po' più rilassato di un classico gioco Pokémon. Mentre cercavamo qualcosa che avrebbe spinto i bambini a giocare, qualcosa che esprimesse un senso di freschezza e scioltezza del gioco, siamo arrivati all'espressione 'poco a poco' [ndr, probabilmente viene dallo spagnolo, più che dall'italiano, sebbene il significato sia lo stesso]."
Continua spiegando: "La sensazione suscitata dalla parola combaciava con l'immagine di posizionare blocchi in stile 'poko poko' (onomatopea giapponese che significa 'qui e lì'), quindi l'abbiamo modificata per dargli uno stile da Pokémon e siamo arrivati a 'Poko a Pokémon'."
Ricordiamo poi che Pokémon Pokopia avrà un Pokédex da completare, ma sarà un po' diverso.