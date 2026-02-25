Pokémon Pokopia si mostra in un lungo video di gameplay dal Nintendo TreeHouse

Nelle ore scorse è andata in scena una nuova puntata di Nintendo TreeHouse che ha mostrato più nel dettaglio Pokémon Pokopia , il nuovo e bizzarro gioco della serie costruito come una sorta di simulazione di vita incentrata sui Pokémon, che possiamo vedere nel lungo video gameplay riportato qui sotto.

Un gestionale sui Pokémon

Il protagonista del gioco è un Ditto che ha assunto sembianze umanoidi e si ritrova a gestire un'area piuttosto ampia, cercando di renderla un habitat quanto più possibile ospitale per vari Pokémon.

Ci troviamo così a gestire l'area, costruire strutture e provvedere ai bisogni delle varie creature, in un gameplay composito che punta molto su costruzione, crafting, personalizzazione, esplorazione e ovviamente raccolta dei Pokémon.

Le suggestioni sono molte: si va da Minecraft o Dragon Quest Builder come aspetto generale ad Animal Crossing come atmosfera e situazioni, fino al buon vecchio Viva Pinata di Rare come concetto generale alla base di tutto Pokémon Pokopia.

Il senso, infatti, è essenzialmente custodire le creature Pokémon all'interno di habitat che siano quanto più congeniali possibile al loro interesse.

Pokémon Pokopia ha la data di uscita fissata per il 5 marzo su Nintendo Switch 2, abbiamo visto che si tratta del gioco più grosso e impegnativo mai creato da Omega Force e che avrà un Pokédex da completare, ma sarà un po' diverso.