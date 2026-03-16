Nintendo Switch 2 in offerta su AliExpress: console e bundle Pokémon scontati per l’Anniversario

Su AliExpress sono attive le offerte Anniversario dedicate alla nuova Nintendo Switch 2, con prezzi ribassati grazie ai coupon della campagna valida dal 16 al 25 marzo. I codici MULTI e ITAS possono essere utilizzati una sola volta per utente sugli ordini spediti in Italia e sono disponibili fino a esaurimento. Durante la promozione è inoltre possibile sfruttare lo sconto PayPal, che permette di ottenere 8 € di sconto su acquisti da almeno 100 € oppure 45 € su spese da almeno 300 €, cumulabile con i coupon. Nelle prime ore della campagna è attiva anche la Rush Hour, con cashback aumentato e fino a 20 € di rimborso per transazione nelle prime 15 ore dell'evento.