Nintendo Switch 2 in offerta su AliExpress: console e bundle Pokémon scontati per l’Anniversario

Su AliExpress sono attive le offerte Anniversario dedicate alla nuova Nintendo Switch 2, con prezzi ribassati grazie ai coupon della campagna valida dal 16 al 25 marzo. I codici MULTI e ITAS possono essere utilizzati una sola volta per utente sugli ordini spediti in Italia e sono disponibili fino a esaurimento. Durante la promozione è inoltre possibile sfruttare lo sconto PayPal, che permette di ottenere 8 € di sconto su acquisti da almeno 100 € oppure 45 € su spese da almeno 300 €, cumulabile con i coupon. Nelle prime ore della campagna è attiva anche la Rush Hour, con cashback aumentato e fino a 20 € di rimborso per transazione nelle prime 15 ore dell'evento.
- Nintendo Switch 2 + Mario Kart World - 387,45€ (da 447,45€) con codice MULTI60 oppure ITAS60
- Nintendo Switch 2 + Pokémon Legends Z-A Limited Edition - 415,58€ (da 475,58€) con codice MULTI60 oppure ITAS60
La Nintendo Switch 2 introduce uno schermo da 7,9 pollici con refresh rate elevato fino a 120Hz, offrendo un'esperienza visiva più fluida rispetto alla generazione precedente. I nuovi Joy-Con migliorati e l'audio potenziato rendono la console ancora più adatta al gioco portatile, mantenendo allo stesso tempo la classica versatilità tra modalità handheld e TV.
I bundle disponibili includono titoli molto attesi come Mario Kart World e Pokémon Legends Z-A, ideali per iniziare subito a sfruttare le potenzialità della nuova console Nintendo. Con gli sconti della campagna Anniversario attivi fino al 25 marzo, queste offerte rappresentano una delle occasioni più interessanti per acquistare la Switch 2 insieme ai giochi più attesi della piattaforma.