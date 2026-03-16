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Nintendo Switch 2 in offerta su AliExpress: console e bundle Pokémon scontati per l’Anniversario

La nuova Switch 2 con schermo da 7,9" e i bundle con Mario Kart e Pokémon scendono di prezzo fino al 25 marzo.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   16/03/2026
Nintendo Switch 2

Su AliExpress sono attive le offerte Anniversario dedicate alla nuova Nintendo Switch 2, con prezzi ribassati grazie ai coupon della campagna valida dal 16 al 25 marzo. I codici MULTI e ITAS possono essere utilizzati una sola volta per utente sugli ordini spediti in Italia e sono disponibili fino a esaurimento. Durante la promozione è inoltre possibile sfruttare lo sconto PayPal, che permette di ottenere 8 € di sconto su acquisti da almeno 100 € oppure 45 € su spese da almeno 300 €, cumulabile con i coupon. Nelle prime ore della campagna è attiva anche la Rush Hour, con cashback aumentato e fino a 20 € di rimborso per transazione nelle prime 15 ore dell'evento.

La Nintendo Switch 2 introduce uno schermo da 7,9 pollici con refresh rate elevato fino a 120Hz, offrendo un'esperienza visiva più fluida rispetto alla generazione precedente. I nuovi Joy-Con migliorati e l'audio potenziato rendono la console ancora più adatta al gioco portatile, mantenendo allo stesso tempo la classica versatilità tra modalità handheld e TV.

I bundle disponibili includono titoli molto attesi come Mario Kart World e Pokémon Legends Z-A, ideali per iniziare subito a sfruttare le potenzialità della nuova console Nintendo. Con gli sconti della campagna Anniversario attivi fino al 25 marzo, queste offerte rappresentano una delle occasioni più interessanti per acquistare la Switch 2 insieme ai giochi più attesi della piattaforma.

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