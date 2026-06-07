Gears of War: E-Day ha una data di uscita annunciata e sarà un'esclusiva console Xbox

Nonostante sia protagonista anche di una presentazione successiva all'evento principale, Gears of War: E-Day ha anche aperto l'Xbox Games Showcase con un nuovo trailer del gameplay, che ha mostrato qualche sequenza del gioco vero e proprio e annunciato la data di uscita, con la conferma che si tratti di un'esclusiva console Xbox.
Come è noto, Gears of War: E-Day è un prequel che mette in scena gli eventi dell'Emergency Day, ovvero l'inizio della guerra tra gli umani e le locuste, mostrando dunque l'inizio dell'invasione di Sera da parte degli alieni e la prima risposta dell'umanità a un evento catastrofico di questa portata.
Il video mostra infatti i protagonisti storici, Marcus Fenix e Dom Santiago, ancora piuttosto giovani e alle "prime armi" per così dire, sebbene si dimostrino subito piuttosto preparati agli scontri.
Un avvio spettacolare
Gears of War: E-Day ha dunque la data di uscita fissata per il 6 ottobre su PC e Xbox Series X|S, ovviamente disponibile al day one anche nel catalogo di Xbox Game Pass Ultimate, ma a quanto pare non arriverà su PS5 contrariamente a quanto era emerso in precedenza.
Nel video vediamo dunque qualcosa della storia, con i protagonisti che cercano di contrastare l'invasione aliena con le prime armi che trovano sul campo, e vediamo anche la prima applicazione "pratica" della celebre motosega.
Al termine della presentazione, la CEO di Xbox, Asha Sharma, ha riferito precisamente che Gears of War: E-Day sarà "un'esclusiva console Xbox", confermando dunque la volontà di rivedere la strategia delle esclusive che era stata rimessa totalmente in discussione dalla direzione precedente.
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