Gears of War: E-Day ha una data di uscita annunciata e sarà un'esclusiva console Xbox

Nonostante sia protagonista anche di una presentazione successiva all'evento principale, Gears of War: E-Day ha anche aperto l'Xbox Games Showcase con un nuovo trailer del gameplay, che ha mostrato qualche sequenza del gioco vero e proprio e annunciato la data di uscita, con la conferma che si tratti di un'esclusiva console Xbox.

Come è noto, Gears of War: E-Day è un prequel che mette in scena gli eventi dell'Emergency Day, ovvero l'inizio della guerra tra gli umani e le locuste, mostrando dunque l'inizio dell'invasione di Sera da parte degli alieni e la prima risposta dell'umanità a un evento catastrofico di questa portata.

Il video mostra infatti i protagonisti storici, Marcus Fenix e Dom Santiago, ancora piuttosto giovani e alle "prime armi" per così dire, sebbene si dimostrino subito piuttosto preparati agli scontri.