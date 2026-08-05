The Coalition ha aggiunto il Versus alla beta di Gears of War: E-Day in risposta alle richieste dei fan

Come abbiamo visto guardando i contenuti ufficiali, la beta del multiplayer di Gears of War: E-Day è stata arricchita un po' all'ultimo momento con l'introduzione anche del Versus classico, e questo, in base a quanto riferito da The Coalition, sarebbe avvenuto in risposta alle richieste dei fan.

La beta di Gears of War: E-Day è distribuita su due fine settimana consecutivi, come abbiamo visto anche nel nostro speciale su date, accesso anticipato e contenuti: il pacchetto può essere scaricato in anticipo ed è già disponibile.

È peraltro emerso che la beta è risultata già giocabile nella serata di ieri, ma solo per un breve periodo di tempo: il team stava infatti effettuando un breve test sui server e ha invitato i giocatori che avevano già la beta installare a entrare per una veloce prova in vista della beta vera e propria.