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The Coalition ha aggiunto il Versus alla beta di Gears of War: E-Day in risposta alle richieste dei fan

In seguito alle pressanti richieste dei fan, The Coalition ha deciso di inserire anche la modalità multiplayer PvP Versus nella beta aperta di Gears of War: E-Day, oltre all'Assedio dell'Orda.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   05/08/2026
Un'immagine di Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day
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Come abbiamo visto guardando i contenuti ufficiali, la beta del multiplayer di Gears of War: E-Day è stata arricchita un po' all'ultimo momento con l'introduzione anche del Versus classico, e questo, in base a quanto riferito da The Coalition, sarebbe avvenuto in risposta alle richieste dei fan.

La beta di Gears of War: E-Day è distribuita su due fine settimana consecutivi, come abbiamo visto anche nel nostro speciale su date, accesso anticipato e contenuti: il pacchetto può essere scaricato in anticipo ed è già disponibile.

È peraltro emerso che la beta è risultata già giocabile nella serata di ieri, ma solo per un breve periodo di tempo: il team stava infatti effettuando un breve test sui server e ha invitato i giocatori che avevano già la beta installare a entrare per una veloce prova in vista della beta vera e propria.

Una prova ampliata

La prima sessione di beta test va dal 6 al 10 agosto ed è riservata a chi ha l'accesso anticipato, ovvero coloro che hanno prenotato Gears of War: E-Day o hanno un abbonamento a Game Pass Ultimate o PC Game Pass e si concentra sulla modalità Assedio dell'Orda.

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Questa doveva essere la principale caratteristica della versione di prova del gioco, ma in seguito alle pressanti richieste dei fan The Coalition ha deciso di inserire anche la modalità PvP Versus classica all'interno della seconda sessione di beta.

Il multiplayer di Gears of War: E-Day presentato con un trailer e un video di approfondimento Il multiplayer di Gears of War: E-Day presentato con un trailer e un video di approfondimento

La seconda sessione, quella propriamente di beta aperta, sarà disponibile per tutti i giocatori e si svolgerà dalle 21:00 del 13 agosto fino alle 19:00 del 17 agosto. In questo caso sarà possibile sperimentare anche il Versus in seguito alla decisione di The Coalition di venire incontro alle richieste dei giocatori.

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