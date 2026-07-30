Il multiplayer di Gears of War: E-Day presentato con un trailer e un video di approfondimento

Si parte con un trailer ricco d'azione, sangue e violenza che mostra la nuova modalità Horde Siege da 12 giocatori suddivisi in quattro squadre e la rinnovata modalità Versus. Si prosegue con un approfondimento dedicato in cui gli sviluppatori offrono una panoramica delle modalità multigiocatore del nuovo capitolo della serie. Trovate entrambi qui sotto.

Alcune delle novità del multiplayer in attesa della beta della prossima settimana

Nel video di approfondimento gli sviluppatori entrano nel merito di Horde Siege, nuova evoluzione della storica modalità Horde. Questa variante introduce le mappe multigiocatore più grandi mai viste nella serie e suddivide i dodici partecipanti in tre squadre da quattro, ciascuna impegnata in missioni indipendenti ma ambientate nello stesso scenario. La struttura genera scontri imprevedibili, con obiettivi opzionali che premiano il coordinamento e un sistema di classi che richiede di conoscere a fondo abilità e sinergie per sopravvivere alle ondate più impegnative.

Parallelamente, The Coalition conferma il ritorno della modalità Versus, anch'essa aggiornata per integrarsi con le nuove meccaniche di movimento introdotte da E-Day. Il risultato è un'esperienza PvP che conserva il caos tattico tipico della serie, ma offre anche nuove opportunità per giocate decisive e ribaltamenti dell'ultimo secondo. Il team ha illustrato le quattro modalità incluse nel pacchetto Versus e ha persino anticipato alcuni contenuti post‑lancio, lasciando intendere che il comparto multiplayer continuerà a espandersi nel tempo.

Chi desidera provare in prima persona il multiplayer potrà farlo molto presto: l'Early Access dell'Open Beta sarà disponibile dal 6 agosto per chi effettua il pre‑ordine di Gears of War: E-Day su Xbox Series o Steam, oppure tramite Game Pass Ultimate e PC Game Pass. Seguirà una seconda fase, questa volta aperta a tutti, il 13 - 17 agosto. Il debutto del gioco completo, invece, è fissato al 6 ottobre 2026