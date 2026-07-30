14

Il multiplayer di Gears of War: E-Day presentato con un trailer e un video di approfondimento

Gears of War: E-Day mostra il suo multiplayer con trailer e approfondimento dedicato: tra la nuova Horde Siege e il rinnovato Versus, The Coalition prepara il terreno alla beta in arrivo ad agosto.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   30/07/2026
Uno scatto da Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day
Articoli News Video Immagini

Xbox Game Studios e il team di The Coalition questo pomeriggio propongono un corposo assaggio delle modalità multiplayer di Gears of War: E-Day con dei primi video ufficiali accompagnati dalla musica dei Metallica.

Si parte con un trailer ricco d'azione, sangue e violenza che mostra la nuova modalità Horde Siege da 12 giocatori suddivisi in quattro squadre e la rinnovata modalità Versus. Si prosegue con un approfondimento dedicato in cui gli sviluppatori offrono una panoramica delle modalità multigiocatore del nuovo capitolo della serie. Trovate entrambi qui sotto.

Alcune delle novità del multiplayer in attesa della beta della prossima settimana

Nel video di approfondimento gli sviluppatori entrano nel merito di Horde Siege, nuova evoluzione della storica modalità Horde. Questa variante introduce le mappe multigiocatore più grandi mai viste nella serie e suddivide i dodici partecipanti in tre squadre da quattro, ciascuna impegnata in missioni indipendenti ma ambientate nello stesso scenario. La struttura genera scontri imprevedibili, con obiettivi opzionali che premiano il coordinamento e un sistema di classi che richiede di conoscere a fondo abilità e sinergie per sopravvivere alle ondate più impegnative.

Parallelamente, The Coalition conferma il ritorno della modalità Versus, anch'essa aggiornata per integrarsi con le nuove meccaniche di movimento introdotte da E-Day. Il risultato è un'esperienza PvP che conserva il caos tattico tipico della serie, ma offre anche nuove opportunità per giocate decisive e ribaltamenti dell'ultimo secondo. Il team ha illustrato le quattro modalità incluse nel pacchetto Versus e ha persino anticipato alcuni contenuti post‑lancio, lasciando intendere che il comparto multiplayer continuerà a espandersi nel tempo.

Gears of War: E-Day avrà anche Bloodied Hunter Tai come bonus per le prenotazioni Gears of War: E-Day avrà anche Bloodied Hunter Tai come bonus per le prenotazioni

Chi desidera provare in prima persona il multiplayer potrà farlo molto presto: l'Early Access dell'Open Beta sarà disponibile dal 6 agosto per chi effettua il pre‑ordine di Gears of War: E-Day su Xbox Series o Steam, oppure tramite Game Pass Ultimate e PC Game Pass. Seguirà una seconda fase, questa volta aperta a tutti, il 13 - 17 agosto. Il debutto del gioco completo, invece, è fissato al 6 ottobre 2026

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il multiplayer di Gears of War: E-Day presentato con un trailer e un video di approfondimento