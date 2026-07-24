Gears of War: E-Day vittima di un leak? Un video del multiplayer spunta online

La sensazione è che il filmato sia stato catturato da una delle modalità territoriali che troveremo nel multiplayer di Gears of War: E-Day, forse Annessione, ma che in realtà l'utente si trovi all'interno della mappa completamente da solo, senza compagni né avversari.

Parliamo di quasi tre minuti di sequenze in-game in cui è possibile notare diverse cose: la capacità dei personaggi di lanciarsi in scivolata, l'immancabile sistema di copertura "magnetico" e un'animazione della corsa più naturale, che toglie un po' di "legno" dall'impostazione classica.

L'attesa è quasi finita

Oltre alla presentazione del 30 luglio, il 6 agosto partirà la beta multiplayer di Gears of War: E-Day e sarà dunque finalmente possibile provare con mano l'atteso prequel della serie, nell'ambito di due differenti sessioni di test.

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La prima sarà riservata a chi ha prenotato una qualsiasi edizione del gioco e agli abbonati a Xbox Game Pass, mentre la seconda sessione potrà essere fruita da tutti gli utenti, senza alcun requisito, su PC e Xbox Series X|S.