Gears of War: E-Day vittima di un leak? Un video del multiplayer spunta online

È comparso online un video del multiplayer di Gears of War: E-Day, quando mancano ancora alcuni giorni alla presentazione ufficiale del comparto online dell'atteso prequel sviluppato da The Coalition, fissata al 30 luglio.
Parliamo di quasi tre minuti di sequenze in-game in cui è possibile notare diverse cose: la capacità dei personaggi di lanciarsi in scivolata, l'immancabile sistema di copertura "magnetico" e un'animazione della corsa più naturale, che toglie un po' di "legno" dall'impostazione classica.
La sensazione è che il filmato sia stato catturato da una delle modalità territoriali che troveremo nel multiplayer di Gears of War: E-Day, forse Annessione, ma che in realtà l'utente si trovi all'interno della mappa completamente da solo, senza compagni né avversari.
Può darsi dunque che queste sequenze arrivino da una build di preparazione alla beta, ponendosi come un primo assaggio rispetto a ciò che vedremo nel corso del reveal ufficiale, che come detto verrà trasmessa giovedì 30 luglio alle 15.00, ora italiana.
L'attesa è quasi finita
Oltre alla presentazione del 30 luglio, il 6 agosto partirà la beta multiplayer di Gears of War: E-Day e sarà dunque finalmente possibile provare con mano l'atteso prequel della serie, nell'ambito di due differenti sessioni di test.
La prima sarà riservata a chi ha prenotato una qualsiasi edizione del gioco e agli abbonati a Xbox Game Pass, mentre la seconda sessione potrà essere fruita da tutti gli utenti, senza alcun requisito, su PC e Xbox Series X|S.