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Gears of War: E-Day vittima di un leak? Un video del multiplayer spunta online

Quando mancano ancora alcuni giorni alla presentazione ufficiale del multiplayer, Gears of War: E-Day sembra sia finito vittima di un leak che ha rivelato alcune sequenze delle modalità online.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   24/07/2026
I protagonisti di Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day
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È comparso online un video del multiplayer di Gears of War: E-Day, quando mancano ancora alcuni giorni alla presentazione ufficiale del comparto online dell'atteso prequel sviluppato da The Coalition, fissata al 30 luglio.

Parliamo di quasi tre minuti di sequenze in-game in cui è possibile notare diverse cose: la capacità dei personaggi di lanciarsi in scivolata, l'immancabile sistema di copertura "magnetico" e un'animazione della corsa più naturale, che toglie un po' di "legno" dall'impostazione classica.

La sensazione è che il filmato sia stato catturato da una delle modalità territoriali che troveremo nel multiplayer di Gears of War: E-Day, forse Annessione, ma che in realtà l'utente si trovi all'interno della mappa completamente da solo, senza compagni né avversari.

Il multiplayer di Gears of War: E-Day verrà presentato a breve, ecco quando Il multiplayer di Gears of War: E-Day verrà presentato a breve, ecco quando

Può darsi dunque che queste sequenze arrivino da una build di preparazione alla beta, ponendosi come un primo assaggio rispetto a ciò che vedremo nel corso del reveal ufficiale, che come detto verrà trasmessa giovedì 30 luglio alle 15.00, ora italiana.

L'attesa è quasi finita

Oltre alla presentazione del 30 luglio, il 6 agosto partirà la beta multiplayer di Gears of War: E-Day e sarà dunque finalmente possibile provare con mano l'atteso prequel della serie, nell'ambito di due differenti sessioni di test.

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La prima sarà riservata a chi ha prenotato una qualsiasi edizione del gioco e agli abbonati a Xbox Game Pass, mentre la seconda sessione potrà essere fruita da tutti gli utenti, senza alcun requisito, su PC e Xbox Series X|S.

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