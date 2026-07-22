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Il multiplayer di Gears of War: E-Day verrà presentato a breve, ecco quando

The Coalition e Microsoft hanno annunciato che il comparto multiplayer di Gears of War: E-Day sarà protagonista di una presentazione a breve: vediamo quando.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   22/07/2026
L'artwork di Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day
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The Coalition e Microsoft hanno annunciato che il multiplayer di Gears of War: E-Day verrà presentato a breve: l'appuntamento è fissato alle 15.00 del 30 luglio, ma per il momento non ci sono ulteriori dettagli.

Il reveal andrà certamente a illustrare le modalità che caratterizzeranno il comparto online dell'atteso prequel, e che immaginiamo riprenderanno la formula ben collaudata che ha determinato il successo della serie nel corso degli anni.

Oltre alle immancabili stipulazioni PvP, c'è grande curiosità di vedere in azione la nuova modalità Assedio dell'Orda, che vedrà tre squadre da quattro giocatori collaborare per respingere l'avanzata delle Locuste sullo sfondo di ampie mappe urbane.

Xbox sarà alla Gamescom 2026 con una demo di Gears of War: E-Day e il FanFest Xbox sarà alla Gamescom 2026 con una demo di Gears of War: E-Day e il FanFest

Dopodiché, come già annunciato, Gears of War: E-Day sarà presente alla Gamescom 2026 con una demo della campagna single player, anch'essa sicuramente ricca di interessanti novità.

E fra poco parte la beta

Non bisogna dimenticare che fra poco, per la precisione il 6 agosto, comincerà anche la beta multiplayer di Gears of War: E-Day, con una prima sessione riservata agli utenti che prenotano una qualsiasi edizione del gioco e gli abbonati a Xbox Game Pass.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

La seconda sessione della beta sarà invece aperta a tutti, anche al fine di verificare la tenuta delle infrastrutture online e arrivare così ben preparati al lancio ufficiale del prossimo 6 ottobre su PC e Xbox Series X|S.

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