Il multiplayer di Gears of War: E-Day verrà presentato a breve, ecco quando

The Coalition e Microsoft hanno annunciato che il multiplayer di Gears of War: E-Day verrà presentato a breve: l'appuntamento è fissato alle 15.00 del 30 luglio, ma per il momento non ci sono ulteriori dettagli.

Il reveal andrà certamente a illustrare le modalità che caratterizzeranno il comparto online dell'atteso prequel, e che immaginiamo riprenderanno la formula ben collaudata che ha determinato il successo della serie nel corso degli anni.

Oltre alle immancabili stipulazioni PvP, c'è grande curiosità di vedere in azione la nuova modalità Assedio dell'Orda, che vedrà tre squadre da quattro giocatori collaborare per respingere l'avanzata delle Locuste sullo sfondo di ampie mappe urbane.

Dopodiché, come già annunciato, Gears of War: E-Day sarà presente alla Gamescom 2026 con una demo della campagna single player, anch'essa sicuramente ricca di interessanti novità.