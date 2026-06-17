Xbox sarà alla Gamescom 2026 con una demo di Gears of War: E-Day e il FanFest

Xbox sarà alla Gamescom 2026: l'annuncio ufficiale, pubblicato sui social, rivela che la divisione gaming di Microsoft porterà sullo showfloor della fiera di Colonia una demo giocabile di Gears of War: E-Day e organizzerà per l'occasione anche un FanFest.
"XBOX + Gamescom + FanFest... ci vediamo lì!", si legge nel post comparso su X. "Potrete essere i primi a provare i prossimi giochi in arrivo... inclusa la campagna di Gears of War: E-Day. Restate in ascolto per ulteriori aggiornamenti!"
Al momento non è ancora stata diffusa una nota in merito a quella che sarà l'effettiva line-up di Xbox per l'evento, ma questo annuncio ha certamente il sapore di una partecipazione convinta ed entusiasta, un po' come ai vecchi tempi delle grandi conferenze.
Peraltro l'annuncio di Xbox arriva a diversi giorni dalla conferma che anche Nintendo sarà presente alla Gamescom 2026: sembra proprio che la fiera di agosto verrà utilizzata come palcoscenico per promuovere le novità che i maggiori produttori hanno in cantiere.
Un momento importante per fare il punto della situazione
In questi giorni è emerso che la comunità Xbox non si fida più delle dichiarazione di Microsoft, anche per via di una strategia che al momento appare soltanto abbozzata e priva di particolari certezze.
L'appuntamento con la Gamescom sarà dunque molto importante e Xbox dovrà sfruttarne appieno il potenziale per rimettersi in carreggiata... anche e soprattutto sul piano comunicativo.
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