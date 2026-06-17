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Xbox sarà alla Gamescom 2026 con una demo di Gears of War: E-Day e il FanFest

Xbox ha annunciato ufficialmente che sarà presente alla Gamescom 2026, organizzerà un FanFest e porterà sullo showfloor una demo di Gears of War: E-Day.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   17/06/2026
Il logo di Xbox

Xbox sarà alla Gamescom 2026: l'annuncio ufficiale, pubblicato sui social, rivela che la divisione gaming di Microsoft porterà sullo showfloor della fiera di Colonia una demo giocabile di Gears of War: E-Day e organizzerà per l'occasione anche un FanFest.

"XBOX + Gamescom + FanFest... ci vediamo lì!", si legge nel post comparso su X. "Potrete essere i primi a provare i prossimi giochi in arrivo... inclusa la campagna di Gears of War: E-Day. Restate in ascolto per ulteriori aggiornamenti!"

Al momento non è ancora stata diffusa una nota in merito a quella che sarà l'effettiva line-up di Xbox per l'evento, ma questo annuncio ha certamente il sapore di una partecipazione convinta ed entusiasta, un po' come ai vecchi tempi delle grandi conferenze.

Nintendo ha annunciato che sarà presente alla Gamescom 2026 Nintendo ha annunciato che sarà presente alla Gamescom 2026

Peraltro l'annuncio di Xbox arriva a diversi giorni dalla conferma che anche Nintendo sarà presente alla Gamescom 2026: sembra proprio che la fiera di agosto verrà utilizzata come palcoscenico per promuovere le novità che i maggiori produttori hanno in cantiere.

Un momento importante per fare il punto della situazione

In questi giorni è emerso che la comunità Xbox non si fida più delle dichiarazione di Microsoft, anche per via di una strategia che al momento appare soltanto abbozzata e priva di particolari certezze.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

L'appuntamento con la Gamescom sarà dunque molto importante e Xbox dovrà sfruttarne appieno il potenziale per rimettersi in carreggiata... anche e soprattutto sul piano comunicativo.

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#Gamescom #Microsoft
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