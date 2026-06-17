Capcom ha svelato la sua line-up per la Gamescom 2026

La line-up

Uno dei protagonisti della fiera sarà Dragon's Dogma 2: Dark Arisen, che proprio a Colonia farà il suo debutto. L'espansione mira ad arricchire il mondo di gioco con nuove storie e scenari inediti. In merito allo sviluppo di questo contenuto, l'azienda ha dichiarato: "Basandoci sui feedback ricevuti dopo il lancio iniziale di Dragon's Dogma 2, ci siamo posti tre obiettivi nell'aggiornare e ampliare il gioco: gameplay migliorato, avventure espanse e un'offerta complessiva più accattivante". L'espansione sarà disponibile come DLC separato su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC, mentre su Nintendo Switch 2 farà parte del pacchetto base.

Spazio anche a Onimusha: Way of the Sword, in arrivo il 25 settembre 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X e S, PC e Nintendo Switch 2. Questo nuovo capitolo d'azione per giocatore singolo riporterà gli utenti a Kyoto durante i primi anni del periodo Edo.

I visitatori avranno inoltre l'occasione di provare Mega Man: Dual Override, il dodicesimo capitolo principale della storica serie platform. L'uscita del gioco è fissata per il 2027. Ad affiancare le novità ci sarà anche Street Fighter 6, che per l'occasione farà da cornice a diverse iniziative legate al mondo degli eSport.

Infine, per chi non potrà essere presente a Colonia, Capcom ha confermato la trasmissione di diversi programmi in diretta streaming a livello globale che copriranno l'intera durata dell'evento.