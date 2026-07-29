Le azioni di Capcom si impennano dopo gli ultimi annunci della compagnia

Capcom ha da poco svelato le ottime vendite dell'ultimo trimestre fiscale e, forse senza troppa sorpresa, le sue azioni sono aumentate quasi del 20% . Una singola azione vale ¥4.229 (22,69€), non troppo lontano dal record storico di ¥4.865 (26,11€) ottenuto nel 2023 al lancio del remake Resident Evil 4.

L'analisi dei risultati di Capcom da parte di Bloomberg

Hideki Yasuda, analista presso Toyo Research Advice Co., ha dichiarato a Bloomberg: "I dati di vendita sono semplicemente strabilianti, perché non ho mai visto una cifra superiore ai 20 milioni, nemmeno durante il periodo festivo di fine anno più intenso. Tanto di cappello a Capcom per aver raggiunto questo risultato in quello che di solito è un trimestre molto calmo."

Bloomberg segnala che Yoshikazu Shimauchi - Corporate Officer di Capcom - ha elogiato i risultati di Pragmata, che ha superato le aspettative interne della compagnia. Il dirigente ritiene che il marketing pre-lancio e il personaggio di Diana (co-protagonista) abbiano aiutato le vendite. Inoltre, ha anche affermato che un seguito del titolo sci-fi è più che possibile.

Segnaliamo infine che Capcom non è riuscita a creare un team per Onimusha per 20 anni, le altre serie "rubavano" gli sviluppatori.