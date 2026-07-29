Dead Island 2 per PC (Steam) in offerta su Instant Gaming

Se volete tuffarvi nei quartieri infestati di Los Angeles senza alleggerire troppo il portafoglio, l'occasione proposta da Instant Gaming per Dead Island 2 su PC è allettante. Sullo store digitale viene mostrato un prezzo base al netto delle imposte pari a 8,69€, accompagnato da una percentuale di taglio pari all'83% rispetto al prezzo di listino ufficiale di 50,00€. Trattandosi di un codice per il download digitale di un videogioco, al costo netto va aggiunta l'aliquota IVA al 22%, che porta la spesa finale a 10,60€. Nel confronto diretto con il valore originario di listino, il risparmio effettivo ammonta a 39,40€, ovvero uno sconto reale del 78,8%. Se considerate che su Steam il prezzo standard si attesta attorno ai cinquanta euro, la promozione di Instant Gaming permette di riscattare la chiave di gioco risparmiando quasi quattro quinti della cifra originale. Potete accedere direttamente al negozio di key per completare l'acquisto e aggiungere subito il titolo alla vostra libreria Steam.

La carneficina di HELL-A

L'ambientazione di Dead Island 2 vi proietta in una Los Angeles posta sotto quarantena militare e ribattezzata HELL-A, trasformata in una vera e propria giungla urbana satura di creature infette. L'esperienza di gioco prende forma attraverso una struttura action in prima persona dall'impronta fortemente pulp, guidata da un tono ironico e dissacrante. Il cuore del sistema di combattimento risiede nello scontro a corpo a corpo, dove spade, mazze modificate e armi da fuoco improvvisate si fondono con il sistema FLESH, una tecnologia proprietaria ideata dagli sviluppatori per riprodurre lo smembramento progressivo e realistico dei nemici in base ai punti d'impatto.

Scegliendo uno dei sei cacciatori disponibili, potrete personalizzare le abilità in qualsiasi momento tramite un sistema di carte equipaggiabili, adattando l'approccio tattico agli scontri sia in solitaria sia in cooperativa online fino a tre giocatori. La versione Steam garantisce il supporto completo ai salvataggi in cloud, ai traguardi della piattaforma e alle opzioni grafiche avanzate su PC, sfruttando le DirectX 12 per offrire un framerate fluido e dettagli visivi elevati tra le splendide e insanguinate location di Beverly Hills e Venice Beach. Qui trovate nostra recensione di Dead Island 2.