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Dead Island 2 compie tre anni e lancia una collaborazione con Quarantine Zone

Deep Silver e Dambuster Studios hanno deciso di celebrare il terzo anniversario di Dead Island 2 con una serie di iniziative, fra cui una collaborazione con Quarantine Zone: The Last Check.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   22/04/2026
Un dettaglio dell'ultimo artwork di Dead Island 2
Dead Island 2
Dead Island 2
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Dead Island 2 ha compiuto tre anni e Deep Silver e Dambuster Studios hanno deciso di celebrare l'evento con una serie di iniziative promozionali pensate per ringraziare la community e rilanciare l'universo della "Zompocalisse", che ha segnato il ritorno di uno dei franchise più riconoscibili del panorama videoludico.

In primo luogo il team di sviluppo ha dato vita a una collaborazione con Quarantine Zone: The Last Check, portando nel gioco di Brigada Games alcune missioni inedite legate ai personaggi più amati di Dead Island 2, fra cui Amanda Styles, Burt Michaels, Curtis Sinclair, Rikki Rex e Roxanne Kwon.

Un'altra iniziativa importante riguarda il debutto su PS5 e Xbox Series X|S del Dead Island Series Bundle, disponibile finora solo su Steam: si tratta di un pacchetto che include l'intera serie di Dead Island e che consente dunque di rivivere o scoprire per la prima volta questa esperienza.

Dead Island 3 ha già una finestra di lancio ufficiale Dead Island 3 ha già una finestra di lancio ufficiale

A completare i festeggiamenti ci sono anche nuovi contenuti artistici, fra cui un'illustrazione firmata da Roberto Ricci, corredata da una speciale infografica celebrativa che mette in evidenza i numeri, le curiosità e le statistiche di Dead Island 2.

Numeri da far resuscitare i morti

Capace di totalizzare finora ben venti milioni di giocatori, Dead Island 2 ha sicuramente colpito nel segno, rilanciando una serie che sembrava ormai condannata e continuando ancora oggi a macinare numeri impressionanti, come rivela l'infografica qui sotto.

L'infografica dei tre anni di Dead Island 2
L'infografica dei tre anni di Dead Island 2

Qui invece potete vedere il trailer della già citata collaborazione con Quarantine Zone: The Last Check, anch'esso un titolo in costante crescita, che sta facendo davvero molto bene su Steam.

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