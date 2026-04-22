Dead Island 2 compie tre anni e lancia una collaborazione con Quarantine Zone

Dead Island 2 ha compiuto tre anni e Deep Silver e Dambuster Studios hanno deciso di celebrare l'evento con una serie di iniziative promozionali pensate per ringraziare la community e rilanciare l'universo della "Zompocalisse", che ha segnato il ritorno di uno dei franchise più riconoscibili del panorama videoludico.

In primo luogo il team di sviluppo ha dato vita a una collaborazione con Quarantine Zone: The Last Check, portando nel gioco di Brigada Games alcune missioni inedite legate ai personaggi più amati di Dead Island 2, fra cui Amanda Styles, Burt Michaels, Curtis Sinclair, Rikki Rex e Roxanne Kwon.

Un'altra iniziativa importante riguarda il debutto su PS5 e Xbox Series X|S del Dead Island Series Bundle, disponibile finora solo su Steam: si tratta di un pacchetto che include l'intera serie di Dead Island e che consente dunque di rivivere o scoprire per la prima volta questa esperienza.

A completare i festeggiamenti ci sono anche nuovi contenuti artistici, fra cui un'illustrazione firmata da Roberto Ricci, corredata da una speciale infografica celebrativa che mette in evidenza i numeri, le curiosità e le statistiche di Dead Island 2.