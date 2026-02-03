Le vendite di Quarantine Zone: The Last Check continuano a crescere: ecco fatto finora

L'editore Devolver Digital e lo studio di sviluppo Brigada Games hanno annunciato le vendite fatte finora da Quarantine Zone: The Last Check , un simulatore di checkpoint nell'epoca dell'apocalisse zombi: 750.000 copie, dopo meno di un mese dal lancio (avvenuto il 12 gennaio). Si tratta sicuramente di un ottimo risultato per una produzione molto piccola come questa, che rende certe le future espansioni, dato che il progetto continuerà a essere supportato.

Ringraziamenti e futuro

Chiaramente studio ed editore ne hanno approfittato anche per ringraziare chi ha acquistato il gioco che ha reso possibile tutto questo.

La grafica di annuncio dei dati di vendita

Per quanto riguarda il futuro, come detto ci saranno nuovi aggiornamenti e nuovi contenuti, come specificato nel messaggio di annuncio delle vendite: "Mentre siamo qui che eliminiamo altri bug, il team sta iniziando a concentrarsi sulla creazione di contenuti di gioco freschi per futuri aggiornamenti."

Purtroppo è tutto qui, nel senso che niente è stato svelato in merito a cosa possiamo attenderci.

Come detto, Quarantine Zone: The Last Check mette il giocatore al comando di un checkpoint critico durante un'epidemia zombie. Armato di strumenti di analisi avanzati e del solo istinto, deve decidere chi può passare e chi no. Basta un errore per far dilagare l'infezione oltre il perimetro di sicurezza. Ma come resistere mentre la situazione sembra peggiorare giorno dopo giorno?

Se vi interessa, trovate Quarantine Zone: The Last Check su Steam per 19,99 euro.